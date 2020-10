Positiver Corona-Test: Holstein Kiel sagt Training ab - Auswirkung auf Spiel bei Würzburger Kickers offen

Holstein Kiel hat es am Dienstag einen positiven Corona-Test vermeldet. Wie der Klub am Abend mitteilte, wurden nach dem positiven Befund die beiden angesetzten Trainingseinheiten vorsorglich abgesagt. "Bei einer kurzfristig veranlassten Nachtestung wurden die betroffene Person sowie zwei potentielle Kontaktpersonen aus dem Mannschafts- und Funktionskreis jeweils negativ getestet", hieß es in einer Mitteilung des Vereins.