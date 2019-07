Holstein Kiel: Darko Todorovic ist der bosnische Abwehr-Okugawa

Ein bisschen besorgt ist er schon. Das Mienenspiel von Darko Todorovic wird nachdenklich. „Wir haben Punkte gelassen“, sagt er, „und müssen jetzt die Spiele gewinnen.“ In der Tat hat Fußball-Zweitligist Holstein Kiel beim Auftakt gegen den SV Sandhausen (1:1) nach allgemeiner Lesart zwei Zähler verschenkt – aber das meint Todorovic gar nicht. Er meint seine Nationalelf, die derzeit in der EM-Qualifikation fünf Punkte Rückstand auf Platz zwei hat.

Einstand macht Eindruck

Darko Todorovic, Neuzugang der Störche, ist Auswahlspieler Bosnien-Herzegowinas. Prominenz an der Förde. Doch auch der Einstand eines Nationalspielers im deutschen Unterhaus kann schwierig sein. Rückblick, Sonnabendnachmittag, erstes Spiel gegen den SVS, etwas mehr als 10000 Zuschauer im Holstein-Stadion – und der 22-jährige Rechtsverteidiger mittendrin, in der Startelf. Dabei war er erst 48 Stunden zuvor verpflichtet worden. Als eiliger Ersatz für den schwer verletzten Jannik Dehm, der sich im finalen Test gegen Sheffield das Schienbein gebrochen hatte.

„Ich hatte entschieden, mich ausleihen zu lassen“, sagt Todorovic, dem bei RB Salzburg wenige Tage zuvor der Däne Rasmus Kristensen vor die Nase gesetzt worden war. „Dann ist das mit Jannik passiert, und der erste Kontakt zu Kiel ist entstanden. Dann ging alles sehr schnell.“ So schnell, dass Todorovic – im Jahr zuvor noch zweiter Mann hinter dem nach Mönchengladbach gewechselten Stefan Lainer – nur zwei Trainingseinheiten mit seinem neuen Team hat, und plötzlich den Anpfiff gegen Sandhausen vom Feld aus erlebt.

Gekommen, um zu spielen

Wenig später schon steht er im Fokus: Beim 0:1 (4.) macht er keine gute Figur. Aber er steigert sich, wie die gesamte KSV-Elf, macht ein gutes Spiel, ist dynamisch, drangvoll. Holstein und Todorovic – das kann etwas werden. Und auch der Defensivmann verspürt große Lust auf seine neue Aufgabe, bei der ihn in seinen ersten Tagen vor allem der Serbe Aleksandar Ignjovski unterstützt. Dabei hätte Todorovic in Salzburg Champions League spielen können. „Es ist kein Rückschritt“, insistiert er, und sagt: „Ich bin gekommen, um zu spielen – und das ist das Wichtigste."

Dass man sich über gute Leistungen bei Holstein Kiel für höhere Aufgaben bei seinem Stammverein RB Salzburg empfehlen kann, genau das hat ihm einer schon vorgemacht: Masaya Okugawa. Der Japaner machte sich mit Tempodribblings bei der KSV einen Namen, und sich selbst dadurch für die Mozartstädter wieder interessant. In Salzburg ist er nun näher denn je an einem Stammplatz, erzielte am Freitag beim Saisonauftakt den Treffer zum 2:0-Endstand gegen Rapid Wien.