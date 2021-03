Holstein Kiel: Das sagen die Fans zum Einzug ins Halbfinale

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat mit dem 3:0-Sieg am Mittwochabend im DFB-Pokal-Viertelfinale beim Regionalligisten Rot-Weiß Essen jetzt schon Geschichte geschrieben. Nicht nur bei den Verantwortlichen und Spielern der KSV war die Freunde groß. Was sagen die Fans zum Einzug ins Halbfinale? Der KN-Sportbuzzer ist auf Stimmenfang gegangen. Anzeige

Peter Hackelberg-Peters (Holstein-Fan): Erstmal nach dem Spiel tief durchgeatmet. War ein hartes Stück Arbeit gegen einen sehr starken Viertligisten. Wieder einmal hat Ole Werner die Mannschaft taktisch hervorragend auf die erwartete Spielweise von RWE eingestellt. Danke an die Mannschaft und das ganze Team. In schwierigen Zeiten wieder einmal ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und das nicht nur für einen Tag, sondern für die Ewigkeit. Das nimmt uns keiner mehr.

Marco Nehmer (Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten): Unfassbar. Aber auch unfassbar verdient. Wer den dicksten Brocken schon in der zweiten Runde aus dem Weg räumt, steht nicht durch Zufall unter den letzten Vier. Dass Holstein Fußball spielen kann, ist bekannt. Dass die Störche dem Druck eines Alles-oder-nichts-Spiels standhalten können, mittlerweile auch. Ein würdiger Halbfinalist.



Mehr anzeigen

Timo Stark (Holstein-Fan und Fotograf): Finde es einfach nur klasse, was die Jungs Woche für Woche abrufen, gerade im Januar, Februar, ohne richtige Winterpause, mit bis zu sieben Spielen im Monat.

Marcel Korn (Trainer vom 1. FC Schinkel): Auch wenn es gestern kein gutes Spiel war und die ein oder andere glückliche Entscheidung dazwischen war, zeigt Holstein das im DFB-Pokal alles möglich ist. Und wer Bayern rausschmeißt und im Halbfinale steht, der steht zurecht da. Holstein hat verdient historisches geleistet und das tut gerade in der Pandemie der Stadt, den Fans und natürlich auch dem Verein gut.

Frank Roosch (Holstein-Fan): Es ist alles so unglaublich schön und kaum zu glauben. Holstein im Halbfinale und Zweiter in der Liga. Es ist wirklich alles sensationell.ich gönne das meiner großes Liebe "Holstein Kiel" vom ganzen Herzen.

Björn Rehder (Holstein-Fan): Weltklasse! Holstein Kiel schreibt Fussballgeschichte und zieht das erste Mal in der Vereinsgeschichte ins Halbfinale des DFB-Pokals ein. Wir Fans träumen jetzt natürlich nur von Berlin, aber sollte man die nächste Sensation schaffen und man müsste ohne Fans das Finale bestreiten wäre es ein Skandal. Sowas würde man vielleicht so schnell oder gar nicht mehr erleben.

Jan-Claas Harder (KN-Sportbuzzer): Ich persönlich muss gestehen, dass mich der DFB-Pokal in der jüngeren Vergangenheit ziemlich gelangweilt hat, denn dieser Wettbewerb hat in meinen Augen deutlich an Attraktivität verloren. Man muss sich nur die letzten zwanzig Jahre anschauen. Zehnmal ging der Pott an die Bayern, jeweils zwei Titel konnten sich Bremen, Schalke und Dortmund sichern. Ansonsten konnten nur noch Wolfsburg, Nürnberg und Frankfurt das Ding am Ende gewinnen. Große Überraschungen blieben meist aus und das fand ich immer sehr schade. Schön wäre es, wenn häufiger Underdogs den Weg ins Finale finden, so wie das früher einfach häufiger der Fall war. 1992 triumphierte Zweitligist Hannover 96, 1993 standen die Amateure von Hertha BSC im Endspiel, dann 1994 Rot-Weiss Essen und 1997 Energie Cottbus. So etwas passiert mittlerweile leider kaum noch. Folglich freue ich mich, dass es im Hinblick auf Überraschungen in diesem Jahr nun mal wieder Ausnahmen gibt. Daher war es mir auch egal, ob nun Essen oder Kiel den Sprung ins Halbfinale schaffte. Ich hätte RWE das Weiterkommen genauso gegönnt. Schade fand ich, dass der Weg zum Kieler Sieg geebnet wurde durch eine gravierende Fehlentscheidung. Wenn ein Regionalligist in einem solchem Spiel eine reelle Chance haben soll, dann dürfen solche Fehler nicht passieren. Und ungünstig war dies zudem, da Holstein in der Liga nun schon mehrfach von solchen Fehlentscheidungen profitierte.

Tina Rothenstein (Holstein-Fan): Ich bin total von den Socken und so unfassbar stolz auf die Mannschaft. Ich kann es noch gar nicht fassen. Im Halbfinale hätte ich gerne Regensburg und etwas weiter gesponnen, im Finale Dortmund. Es geht weiter - immer weiter.

Fritten-Andy (Holstein-Fan): Tja was soll ich sagen!? Man rutscht diese Saison von einer Sprachlosigkeit in die andere. Das was Ole und sein Team in dieser Saison leisten, ist einfach gigantisch und lässt das Holstein-Herz höher schlagen. Mein Wunsch für das Halbfinale KSV - BVB und im Finale gegen Werder Bremen. Auf geht's Störche - wir ziehen das Ding jetzt durch.

Mark Hungerecker (Trainer SVE Comet Kiel): Das ist das Ergebnis einer überragenden Arbeit von Ole Werner. Für den Verein, die Stadt und das ganze Umland eine überragende Sache, die allerdings jetzt noch nicht zu Ende sein darf. Denn richtig geil wird es doch erst, wenn Holstein Kiel im Olympiastadion um den Pokal spielt!

Daniel Henke (Holstein-Fan): Ich bin unfassbar stolz auf diese Mannschaft und das Trainerteam. Was die die letzten zwei Monate an Spielen gerissen haben, vor dem kann man nur den Hut ziehen. Man merkt und sieht was für eine tolle Atmosphäre innerhalb des Teams herrscht. Es ist einfach unfassbar im DFB-Pokal-Halbfinale zu stehen und eine Weltklasse-Mannschaft in der 2. Runde aus dem Pokal geworfen zu haben.

Fabian Pede (R.SH-Moderator): Ich hab ne dicke Gänsepelle, wenn ich dran denke, was die Störche da dieses Jahr abreißen. In der Liga und auch im Pokal. Halbfinale - das ist Wahnsinn. Aber nach den Leistungen nicht unverdient. Nachdem man in Runde 1 locker gegen Rielasingen weitergekommen ist, kam mit Bayern in der zweiten Runde direkt der dickste Brocken im Wettbewerb. Da hatten viele den Wettbewerb schon abgeschrieben - auch ich hatte nicht mit einem Weiterkommen gerechnet. Selbst die Bayern konnten den Höhenflug der Störche nicht beenden und dann stehst du halt jetzt verdient im Halbfinale. Es tat dem Fan-Herz auch mal sehr gut, dass es gegen Essen nicht ins Elfmeterschießen gegangen ist. Kiel hat es einfach clever zu Ende gespielt und einmal mehr bestätigt, dass sie ein super Team sind - da passt alles. Jetzt im Halbfinale hoffentlich gegen den Sieger von Bremen - Regensburg und im Finale gegen Dortmund - das wäre mein Traum. Und egal, wie es am Ende ausgeht: Ihr könnt jetzt schon stolz auf euch sein, ihr Ströche. Ihr habt dem ganzen Bundesland in dieser schweren Zeit etwas Leichtigkeit und Freude gebracht und dafür allein bin ich schon sehr dankbar. Und wer weiß, vielleicht krönen sie ja diese unglaubliche Saison und spielen nächstes Jahr als Pokalsieger dann international. Und für mich steht fest: Mein Glückspullover und die Glücksmütze, die ich seit der 1. Runde im Studio trage, während ich das Spiel begleite, werden erstmal nicht gewaschen!

Andreas Geidel (Holstein-Experte): Früher haben wir Landespokal-Siege gegen den TuS Hoisdorf bejubelt, heute steht Holstein im Halbfinale gegen Dortmund, Leipzig oder Regensburg/Werder. Ein Traum! Surreal!

Arne Butscheck (Holstein-Fan): Vielen Dank an die Fans von RWE für das sehr schöne, nächtliche Begrüßungsfeuerwerk und an den VAR in Köln, für den Elfmeter, der etwas grenzwertig gewesen ist. Aber wie das so ist, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft und werden auch gerne mitgenommen. Der Sieg in Essen und der damit verbundene Einzug ins Halbfinale fühlt sich etwas unwirklich an, wenn man sich einmal vor Augen hält, dass wir vor einigen Jahren noch ein äußerst mittelmäßiger Drittligist gewesen sind. Und was Ole Werner mit dieser Manschaft gemacht hat, seitdem er sie von André Schubert übernommen hat, ist auch sensationell. Ich freue mich aufs Halbfinale.

Andrè Haase (KN-Sportbuzzer und KN-online): Auch einen Tag danach fühlt es sich noch surreal an. Der Einzug ins Halbfinale. Es warten Mannschaften wie Dortmund, Leipzig und Werder/Regensburg! Unglaublich und unfassbar. Die Störche haben jetzt schon eine Geschichte für die Ewigkeit geschrieben. Ganz zu Schweigen von der Leistung in der 2. Bundesliga.

Phillip Kamke (NDR-Reporter): Ich freue mich für die Mannschaft, dass sie ihre reise im DFB-Pokal fortsetzen kann. Ich war mir nicht so ganz sicher, was die Störche in Essen erwartet, da ich RWE nur von den Ergebnissen im DFB-Pokal kannte. Es gab gedanklich für mich zwei Varianten. Einmal, dass es eine enge Kiste wird - oder das Holstein 3:0 gewinnt. Das habe ich tatsächlich gestern zu Kollegen in der Redaktion gesagt. Super Geschichte, das die Jungs Historisches geschafft haben. Ich bin sehr gespannt, wen sie in der nächsten Runde bekommen.

Holstein Kiel: Die Saison 2020/21 in Bildern 01. Spieltag: Holstein Kiel schlägt den SC Paderborn zum Auftakt in die Saison 2020/21 im Holstein-Stadion mit 1:0. ©

Die Halbfinalpartien des DFB-Pokals werden am Sonntag, 7. März, ab 18.30 Uhr, im Rahmen der ARD-Sportschau gelost.