Holstein Kiel vor erstem Pokal-Halbfinale der Vereinsgeschichte: Trainer Werner verrät Plan

Zweitligist Holstein Kiel geht mit großer Vorfreude in das DFB-Pokal-Halbfinale gegen Borussia Dortmund – das erste der Vereinsgeschichte. "Es ist herausragend, ein Pflichtspiel gegen Borussia Dortmund zu haben. Und das nicht, weil sich die Losfee verirrt hat", sagte der Kieler Coach Ole Werner am Donnerstag. Auch wenn der Erstligist am Samstag (20.30 Uhr/ARD und Sky) der große Favorit sei, wollen die Störche ihre Chancen suchen, das Endspiel am 13. Mai zu erreichen.

