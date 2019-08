Holstein Kiel: DFB zeichnet Yann Aurel Bisseck aus

Große Ehre für Yann Aurel Bisseck: Der 18 Jahre alte Innenverteidiger von Holstein Kiel erhält vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) die Fritz-Walter-Medaille in Bronze für seine Leistungen in der U19-Altersklasse. Der DFB würdigt mit der seit 2005 jährlich vergebenen Auszeichnung die besten deutschen Nachwuchsspieler. Gold geht an Nicolas Kühn von Ajax Amsterdam, Silber an Josha Vagnoman vom Hamburger SV. Bester U17-Akteur wurde Karim Adeyemi vom österreichischen Klub FC Liefering.

„Wir haben bewusst Spieler nominiert, deren Fähigkeiten in Deutschland zuletzt stark vermisst wurden und die in dieser Ausprägung nur selten zu finden sind“, sagte Meikel Schönweitz, Cheftrainer der U-Nationalmannschaften. „Die Medaille sollte für alle Preisträger eine enorme Motivation sein, den eingeschlagenen Weg mit viel Arbeit voranzutreiben, um ganz, ganz oben anzukommen.“

Bisseck, noch bis zum Sommer 2020 vom 1. FC Köln ausgeliehen, kam bislang dreimal für die KSV zum Einsatz, laboriert aktuell aber an einer Fußverletzung. Als 16-Jähriger hatte er im Jahr 2017 für die Kölner sein erstes Bundesliga-Spiel absolviert und wurde damit zum zweitjüngsten Akteur in der Geschichte des deutschen Oberhauses hinter dem heutigen Bremer Nuri Sahin.