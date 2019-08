Holstein Kiel: Die Flügelzange aus Baku und Atanga macht Hoffnung

Ein wenig kurios war es schon, dass die Störche ausgerechnet nach einem eigenen Konter zum 1:0 kamen. Aber irgendwie ging es auch nicht anders. „Wir haben immer in den Pressing-Raum reingespielt, hatten keine Läufe in die Tiefe“, analysierte Schubert. Dann halt per Konter: David Atanga auf Makana „Rudi“ Baku – und drin. Brust gelöst, Kopf und Beine endlich bleifrei. Dank eines Duos, das in der zweiten Hälfte dann so richtig aufdrehte. Baku links, Atanga rechts – und umgekehrt. Die beiden Flügelstürmer, die jeweils ihr Startelf-Debüt im Holstein-Trikot feierten, harmonierten gut, knackten den Riegel des FSV immer wieder mit Tempoläufen hinter die Kette. Auch ein Resultat individualtaktischen Verhaltens, auf das Schubert in der Pause hingewiesen hatte. „Bei allen Ballannahmen, die er in der ersten Halbzeit hatte, stand er mit dem Rücken zum Tor“, sagte Schubert über Atanga. „In der zweiten Hälfte hatte er die in der Tiefe. Und das ist ein Riesenunterschied.“