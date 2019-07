Holstein Kiel: "Die zentrale Achse mit erfahrenen Spielern stabilisieren" - Fabian Wohlgemuth sucht weiter

Sportdirektoren und ihr Smartphone – das ist dieser Tage, in der immer heißer werdenden Phase der Transferperiode, eine intensive Beziehung voller Hoffnungen, Enttäuschungen. Und seltener Glücksmomente. Sie alle sind auf der Suche nach dem nächsten Neuzugang, der entscheidenden Verstärkung für die kommende Saison. Auch Fabian Wohlgemuth, sportlicher Leiter des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel, ist derzeit auffällig mit dem kleinen Ding am Ohr zu sehen. Denn er hat noch reichlich zu tun.

Neun Tage vor dem Start in die Spielzeit 2019/20 fahndet der Kaderplaner noch nach Neuzugängen. Zehn Transfers hat die KSV bereits getätigt. Doch die Suche geht weiter. Der Mannschaft fehlt noch etwas Erfahrung, das ist seit Wochen klar. Auf der Sechs, so viel ist klar, dürfte mit ziemlicher Sicherheit noch etwas passieren. „In den verbleibenden Wochen der Transferperiode planen wir, den Kader, insbesondere auf der zentralen Achse mit erfahrenen Spielern zu stabilisieren“, hatte Wohlgemuth bereits vor dem Aufbruch ins nun beendete Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf in Österreich gesagt.

Trainingslager Holstein Kiel in Bad Tatzmannsdorf Jae-Sung Lee (re.) massiert Hauke Wahl. © Uwe Paesler

Und direkt eingeschränkt: „Voraussetzung dafür ist eine entsprechende Marktlage.“ Diese Marktlage scheint derzeit noch auf sich warten zu lassen. Zumal das Transferfenster in Deutschland erst in sechs Wochen schließt. Trotzdem: Je früher der oder die Neuen zur Mannschaft stoßen, desto besser. Das weiß auch Fabian Wohlgemuth, der vor allem in der Ersten und Zweiten Bundesliga nach Akteuren fahndet, die ins Raster passen: erfahren, qualitativ hochwertig, bezahlbar. Ein Blick auf mögliche Kandidaten fürs zentrale Mittelfeld, für die Wohlgemuth zum Smartphone greifen könnte.

Die Riege der Vertragslosen

Einen Spieler aus seinem bestehenden Kontrakt herauszukaufen, ist in mehrfacher Hinsicht müßig. Es kostet Geld. Es dauert. Es besteht der sofortige Druck, die Ablösesumme mit Leistung zu rechtfertigen. Daher liegt die Verlockung nahe, sich mit vertragslosen Akteuren zu beschäftigen. Meist gibt es aber auch einen Haken. Beispiel Ja-Cheol Koo. 30 Jahre alt, zuletzt FC Augsburg. Koo ist einer der Dauerläufer der Ersten Liga, mit der massiven Erfahrung von 211 Einsätzen im deutschen Oberhaus gestählt.

Umso verwunderlicher, dass sein Vertrag ausgelaufen ist. Der FCA würde ihn gerne halten, doch Stand jetzt haben die Fuggerstädter es nicht mehr in der Hand. Ob die KSV zuschlägt? Schwierig. Zwar kann Holstein mit der „Korea-Connection“ um Seo und Lee locken. Aber Koos Gehalt dürfte zu hoch sein. Gleiches gilt für einen zweiten Akteur dieser Kategorie: Johannes Geis. Der 121-fache Bundesliga-Profi, technisch beschlagen und mit bald 26 Jahren im besten Fußballer-Alter, hat mit seinem Wechsel zum 1. FC Köln gezeigt, dass er sich auch mit dem Unterhaus zufrieden gibt.

Aber beim „Effzeh“, wo sein Vertrag ausgelaufen ist, war Geis Spitzenverdiener. In Sphären, die die KSV kaum stemmen kann. Die kostengünstige Alternative: Thanos Petsos, zuletzt bei Werder Bremen unter Vertrag. Doch der 28-Jährige hat im gesamten Jahr 2019 noch kein Spiel absolviert. Praxis? Nur aus seiner Leih-Saison 2017/18 bei Rapid Wien. Lange her.

Jung, erfahren, zu haben

Erfahrung muss nicht zwingend eine Sache des Alters sein. Marc Stendera ist so ein Fall. Der 23-Jährige von Eintracht Frankfurt hat in seiner Karriere schon alles erlebt. Abstiegskampf, Europa League, Pokalsieg – und schwere Verletzungen. Trotz mehrerer Kreuzbandrisse hat es der hochveranlagte Mittelfeldmann auf 73 Einsätze in der Bundesliga gebracht. Und steht jetzt zum Verkauf. Hannover 96 und der Hamburger SV sollen interessiert gewesen sein, haben von einer Verpflichtung aber Abstand genommen.

André Schubert und Fabian Wohlgemuth im Gespräch. Wer wird neben Mühling im zentralen Mittelfeld spielen? © Paesler

Gerüchte, er habe beim HSV eine Stammplatz-Garantie eingefordert, sind bislang nur Gerüchte geblieben. Aber, in dieser Kategorie gibt es ja noch einen zweiten interessanten Spieler: Salih Özcan. 36 Mal Bundesliga, 15 Mal Zweite Liga, sechsmal DFB-Pokal, fünfmal Europa League – dabei ist Özcan erst 21. Ein Top-Talent, doch der gerbürtige Kölner ist beim „Effzeh“ nach dem Aufstieg offenbar abkömmlich.

Dem noch bis 2020 gebundenen Juniorennationalspieler sollten bei einem entsprechenden Angebot keine Steine in den Weg gelegt werden. Es dürfte aber davon auszugehen sein, dass die KSV auch andere Mitbewerber hat. Dass sich Holstein den Ruf erarbeitet hat, Spieler vom Format Özcans fit für die Bundesliga zu machen, ist wiederum ein Pluspunkt.Oder doch ganz anders?Der Markt in der Bundesliga ist schwierig.

Nicht auszuschließen ist daher, dass der Blick doch noch einmal ins Ausland geht. Hier dürften vor allem Österreich, die Schweiz und die osteuropäischen Länder interessant sein. Die Benelux-Staaten, Frankreich, Skandinavien – Regionen, die von den Scouts der großen Vereine feinmaschig durchkämmt sind. Daher muss der Blick zwangsläufig woanders hin schweifen. Erfindergeist ist gefragt. Und gute Kontakte. An beidem mangelt es Fabian Wohlgemuth jedenfalls nicht. Die Jagd nach „Mr. E“ wie Erfahrung hat längst begonnen.

Vertragsdauer der Spieler von Holstein Kiel Saison 2018/19 Dominik Reimann (Torwart), geb.18.06.1997, Vertrag bis 30.06.2021 ©

