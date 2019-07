Holstein Kiel: "Eine ganze Menge, woran wir noch arbeiten müssen", André Schubert nach dem Test gegen Odense BK

Der erste Härtetest ist bestanden. Mit Abzügen. 1:1 steht es gestern Nachmittag nach 90 Minuten im Nature Energy Park im dänischen Odense. Holstein Kiel kommt im vierten Vorbereitungsspiel, dem ersten mit ein wenig Aussagegehalt, gegen den örtlichen Erstligisten Odense BK nach Rückstand zurück. Wichtiger als das Ergebnis aber: die gewonnenen Erkenntnisse. „Wir haben einiges gesehen, was gut war. Aber auch eine ganze Menge, woran wir noch arbeiten müssen“, sagt Trainer André Schubert hinterher. „Das ist zu diesem Zeitpunkt aber normal.“

Ein erwartet schwerer Gegner

In der Tat ist Odense BK schon weiter als die KSV. Im 15000 Zuschauer fassenden Stadion, in das sich zur ungewöhnlichen Anstoßzeit – 13 Uhr an einem Werktag – nur knapp 500 Besucher verirren, bestreitet der Klub aus der Superliga einen seiner letzten Tests vor dem Saisonstart. In zehn Tagen ist „OB“ schon wieder im Pflichtspieleinsatz. Und spielt einen ganz anderen Ball als noch die Landes- und Oberligisten, gegen die die Störche zum Aufgalopp in die Vorbereitung getestet hatten.

Aggressiv, kompakt im Zentrum, vertikal in der Spielanlage – die KSV ist ziemlich gefordert, braucht etwa eine Viertelstunde, um sich in die Begegnung zu arbeiten.Ohne Stefan Thesker (Muskelfaserriss), Johannes van den Bergh (Zerrung) und Jae-Sung Lee (blieb in Kiel), dafür aber in ungewohntem Grau, das nicht zum Satz der neuen Trikots gehört, die am Sonnabend offiziell vorgestellt werden, ringt Holstein um Spielkontrolle.

Schubert geht nach 20 Minuten zum ersten Mal aus dem Sitz, korrigiert, mahnt Abstände und Zuordnungen an, die ihm vor allem bei der Konterabsicherung in Ballbesitz nicht gefallen. „Daran müssen wir weiter arbeiten“, sagt er hinterher. Immerhin: Auf dem Feld gewinnt die KSV zunehmend die Oberhand. Aber vor dem Kasten geht nicht viel. „Wir haben uns gut hinten rausgespielt, obwohl der Gegner versucht hat, uns hoch zu attackieren. Auf den letzten 30 Metern vorm Strafraum hat uns aber der Zug zum Tor gefehlt“, sagt Schubert.

Sahen gute Ansätze im Kieler Spiel, aber auch Luft nach oben (v. li.): Patrik Borger, Patrick Kohlmann, Fabian Boll und André Schubert. © PAT°SCHEIDEMANN | 2019

Noch viel Arbeit vor der Brust

Tempoverschärfungen, tiefe Zuspiele wie das von Hauke Wahl, erneut als Sechser aufgeboten, auf Emmanuel Iyoha (27.) kommen zu selten. Im direkten Gegenzug dann das 0:1 – nach einem Standard. Erst klärt Phil Neumann einen Eckball gerade noch so zur erneuten Ecke. Die aber bringt dann das Tor: Jeppe Tverskov steigt hoch und köpft ein (28.). Die Störche laufen sich bei ihren Offensivvorträgen fest, müssen immer wieder über die Flügel gehen. Doch die Flankenqualität lässt zu wünschen übrig.

In Halbzeit zwei erleidet das Spiel dann einen Bruch mit Ansage. Viele Wechsel auf beiden Seiten, Holstein tauscht bis zur 76. Minute einmal die komplette Elf aus. „Der Spielrhythmus ging ein bisschen verloren“, sagt Schubert. Der aber trotzdem den schnellen Ausgleich sieht: Makana Baku lässt sich auf der linken Seite nur per Foul stoppen. Den fälligen Freistoß bringt Alexander Mühling auf Daniel Hanslik, der wiederum Baku in Szene setzt – ein satter Abschluss, 1:1 (51.).

Danach geht es hin und her, eine Folge der vielen Wechsel. Der für Dominik Reimann gekommene Ioannis Gelios muss mehrmals in höchster Not parieren. Auf der anderen Seite hat Mühling noch den Siegtreffer auf dem Fuß. Iyoha setzt sich rechts stark durch, seine Flanke landet bei Holsteins Nummer acht. Schlenzer von der Strafraumkante – doch von der Unterkante der Latte springt der Ball auf die Linie (71.). Die Störche hätten das Spiel auch gewinnen können. Aber das ist nicht wichtig. Es sind die Erkenntnisse, die Holstein in dieser Phase weiterbringen.

Videoclip mit KSV-Chefcoach André Schubert

Odense BK: Mandé (46. Christensen) – Lund (67. Leeuwin), Tverskov, Ludwig – Johnson, Greve (46. Opondo/78. Helenius), Drachmann, Kløve (54. Frøkjær-Jensen), Barrett Laursen – Jacobsen (82. Harboe), Kadrii.

Holstein Kiel: Reimann (46. Gelios) – Müller (76. Fleckstein), Schmidt (61. Bisseck), Neumann(86. Awuku), Seo (46. Dehm) – Wahl (76. Sander), Meffert (61. Eberwein), Mühling (76. Porath) – Atanga (46. Baku), Iyoha (76. Lauberbach), Serra (46. Hanslik).

Tore: 1:0 Tverskov (28.), 1:1 Baku (51.) – Zuschauer: 500.

