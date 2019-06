Holstein Kiel: „Eisernes“ Original im Dienst der Störche

Gestatten: Smily! Wer? Na, Smily eben. Ein echtes Original. Ein original Echter. Smily, bürgerlich Frank Liedke, ist neben dem über den Spielern kreisenden Storch im Trainingslager in Kremmen (wir berichteten) so etwas wie das zweite Maskottchen der Zweitliga-Fußballer von Holstein Kiel während ihrer Zeit im brandenburgischen Landkreis Overhavel. Smily ist als Platzwart zuständig für die Beschaffenheit der Spielanlage des FC Kremmen, auf dem die KSV seit Sonntag und noch bis zum Freitag in Vorbereitung auf die neue Saison trainiert. Und: Er ist unverkennbar. Ein Original eben.

Denn Smily, der seit mehr als 30 Jahren in Kremmen lebt, kann seine familiäre und sportliche Heimat kaum verhehlen: Der gebürtige Berliner ist durch und durch glühender Anhänger des FC Union. In „eiserner“ Montur vom Schlapphut bis zum Fanshirt tritt er im Umfeld der trainierenden Störche in Erscheinung, düst in seinem Multivan Runde um Runde auf der Laufbahn, die das Spielfeld umgibt. An jeder Ecke gibt es etwas zu tun.

Eingewöhnung? Fehlanzeige. Denn die hätte er eigentlich nötig. „Ich habe den Job erst am Donnerstag vergangener Woche übernommen“, sagt Smily. Herzhaft lachend, ehrlich lächelnd. Sein Rufname – auf den Namen, der in seinem Pass steht, hört er kaum mehr – ist Programm. Auch für seinen Job an den Musikreglern. Es ist die zweite Passion des gelernten Elektroinstallateurs neben dem Fußball: Als DJ Smily ist er in der Region bekannt.