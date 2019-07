Holstein Kiel: Emmanuel Iyoha bricht das Training ab

Tag drei im Trainingslager des Zweitligisten Holstein Kiel im österreichischen Bad Tatzmannsdorf. Schreckmoment bei der morgendlichen Trainingseinheit am Dienstag auf der Sportanlage des SC Bad Tatzmannsdorf. Stürmer Emmanuel "Emma" Iyoha musste das Training abbrechen.

Der 21-jährige Offensivspieler, der bis zum 30. Juni 2020 vom Bundesligisten Fortuna Düsseldorf ausgeliehen ist, hatte sich am Montag während des Trainings bei einem Zweikampf am Zeh verletzt und musste im Mannschaftshotel von Mannschaftsarzt Dr. Martin Mrugalla getackert werden. Somit fällt der 1,91 Meter große Offensivmann für das Testspiel am Dienstagabend gegen den Tschetschenen-Klub Achmat Grosny definitiv aus.