Holstein Kiel: Entwarnung bei Jonas Meffert

Frohe Kunde aus dem Lager des Zweitligisten Holstein Kiel. Mittelfeldmotor Jonas Meffert, der am Mittwoch nach einem Zweikampf beim Training über Schmerzen im Unterschenkel klagte, hat eine Prellung im Unterschenkel davongetragen. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Donnerstag. Der 24-Jährige trainierte am Donnerstagnachmittag schon wieder individuell im Kraftraum. Ob Meffert, der noch Vertrag bis Juni 2022 hat, am Sonntag im DFB-Pokalspiel (Anstoß 15.30) beim FSV Salmrohr einsatzfähig ist, bleibt abzuwarten. Meffert wechselte im Sommer 2018 vom Bundesligisten SC Freiburg an die Kieler Förde und bestritt bisher 32 Spiele für die Störche.