Holstein Kiel: Erstes Training - der Neustartschuss

Laufen, laufen, laufen. Und nochmal: laufen. Im aufgeregten Takt vibriert die Tartanbahn des Sportplatzes am Kieler Sportforum. Alle paar Sekunden schneidet sich eine schimpfende Trillerpfeife in den Beat der Sohlen. Timm Sörensen, Athletiktrainer von Holstein Kiel, wacht an diesem Donnerstagvormittag streng über das, was sich da auf der Strecke tut: Die Zweitliga-Störche absolvieren den obligatorischen Laktattest zum Auftakt in die Vorbereitung auf die neue Saison. Es ist der erste offizielle Arbeitstag für die Profis der KSV nach der kurzen Sommerpause.

Laufen, pieksen, messen: Das Team von Uni-Professor Burkhard Weisser ermittelt den Gehalt des Laktats – ein Stoffwechselprodukt, das Aufschluss über die Fitness gibt – im Blut der Spieler. Mit Fußball hat das alles noch nicht viel zu tun. Aber es muss halt sein. Trotzdem huscht dem einen oder anderen ein breites Lächeln übers Gesicht. Denn es geht wieder los – auf zu neuen Ufern. Es wird gekeucht, gewitzelt, die Neuen werden in der Mitte der Mannschaft begrüßt: Makana Baku, Daniel Hanslik, Phil Neumann, Ioannis Gelios, Michael Eberwein, Lion Lauberbach, Young-Jae Seo.

Und dann ist da ja noch ein Neuer: Trainer André Schubert. Seine sportliche Ouvertüre an der Förde beginnt am Nachmittag. Es ist genau 16.05 Uhr, als der am Vortag offiziell vorgestellte Fußballlehrer auf dem Trainingsgelände zur ersten Einheit bittet. Holstein Kiel 2019/20 – das Projekt Wiederaufbau, die Bewältigung des neuerlichen Umbruchs, wird ab sofort mit Leben gefüllt.

250 Zaungäste sind gekommen, um Schubert und die Mannschaft zu begrüßen. Spalier beim Marsch auf den Platz, Applaus – Volksfeststimmung in Projensdorf, ein Hauch Kieler Woche. Aber hier geht es nicht ums Feiern, sondern um Arbeit an den Grundlagen für eine lange Saison. Auch wenn der Auftakt eher locker über die Bühne geht. „Es ist normal, dass die Beine noch ein bisschen schwer sind“, sagt Schubert.