Holstein Kiel: Europacup nur bei Pokalsieg

Die Fakten seit 2014: Unterliegt eine Mannschaft im Cup-Finale gegen ein Team, das über das Bundesliga-Ranking schon für die Champions League oder die Europa League qualifiziert ist, erhält der Verlierer keinen internationalen Startplatz. Dieser geht in diesem Fall zurück an die Bundesliga zurück. Nur der DFB-Pokalsieger spielt in jedem Fall zumindest in der Europa League.

An Spannung verliert die Halbfinal-Auslosung am Sonntag (18.30 Uhr) in der ARD-Sportschau – einen Tag vor dem Zweitliga-Topspiel beim Hamburger SV - deshalb aber nicht. Losfee ist Bärbel Wohlleben, die im September 1974 als erste Frau ein „Tor des Monats“ erzielt hatte.