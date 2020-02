Holstein Kiel gegen FC St. Pauli live im TV und im Online-Stream sehen

Einmal mehr lieferte Kiel am vergangenen Spielzeit beim 2:0 in Karlsruhe auf des Gegners Platz ab. Das zweitbeste Auswärtsteam der zweiten Bundesliga hat sich insbesondere dank des Ertrags in der Ferne im Liga-Mittelfeld eingenistet. Dafür hat das Team von Ole Werner in der laufenden Spielzeit vor der heimischen Kulisse erhebliche Probleme, gewann erst zwei von neun Heimspielen in dieser Saison. Das letzte Duell mit dem FC St. Pauli im April 2019 gestaltete Kiel jedoch erfolgreich (2:1) - ein gutes Omen.