Letzte Ausfahrt Holstein-Stadion! Die Partie Holstein Kiel gegen FC St. Pauli am Samstag (13 Uhr; live im SPORT BUZZER-Ticker ) ist für die Kiez-Kicker die möglicherweise letzte Chance, Platz drei noch zu erreichen. Nur ein Sieg hält St. Pauli, das bei 44 Zählern liegt, noch im Aufstiegsrennen. Kiel könnte mit einem ,,Dreier" sogar am Hamburger Stadtteilverein vorbeiziehen und selbst noch einmal Ansprüche auf den Relegationsplatz zur Bundesliga anmelden.

Nach den Stationen Bayer Leverkusen II, Rot-Weiß Erfurt, SpVgg Greuther Fürth und VfR Aalen verschlug es Dominick Drexler 2016 zum Drittligisten Holstein Kiel. Bei den Störchen bestritt er in den folgenden zwei Spielzeiten 71 Partien und erzielte dabei 21 Tore. Nach dem verpassten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga unterschrieb er zunächst einen Vertrag beim dänischen Meister FC Midtjylland, schloss sich aber bereits drei Wochen später dem 1. FC Köln an. ©

Beim FC St. Pauli ist nach den letzten Wochen Ernüchterung eingekehrt. In den letzten drei Spielen gab es für die Mannschaft von Markus Kauczinski nur einen Punkt und kein eigenes Tor. ,,Wir haben uns gegen Duisburg insgesamt verbessert", redet Linksverteidiger Daniel Buballa das 0:0 gegen den Abstiegskandidaten vom MSV vor einer Woche schön, ,,vor allem in Sachen Selbstvertrauen und die Fähigkeit, den Ball laufen zu lassen." Kauczinski beklagt, dass seinem Team ,,etwas verloren gegangen" sei. ,,Wir werden uns das wiederholen", verspricht der Pauli-Coach vor dem Spiel in Kiel.

Holstein Kiel wird trotz Vertrag bis 2021 wohl ab der neuen Saison ohne David Kinsombi auskommen müssen. Der 23-jährige Kapitän der Störche steht Medienberichten zufolge vor einem Wechsel zum großen Kieler Nachbarn Hamburger SV. ,,Wir sind mit dem HSV in finalen Gesprächen", bestätigt KSV-Sportchef Florian Wohlgemuth, ,,dennoch gehört zu einem Transfer auch eine verbindliche Vereinbarung. Die besteht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht." Würde Kinsombi für kolportierte 3,5 Mio. Euro nach Hamburg wechseln, wäre dies der größte Transfer der Kieler Vereinsgeschichte. Nach seinem Schienbeinbruch im Januar befindet sich Kinsombi immer noch in der Reha, dafür kehrt Kingsley Schindler in den Kieler Kader zurück. Atakan Karazor, Jonas Meffert und Johannes van den Bergh sind auf Seiten der Gastgeber von einer Gelbsperre bedroht. St. Pauli geht in dieser Hinsicht unbelastet ins Spiel.