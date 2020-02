Chaos mit Elfmeter und indirektem Freistoß: Holstein Kiel rettet Heim-Sieg gegen St. Pauli

Trotz des Sturmtiefs "Sabine" und ohne den kurzfristig ausgefallenen Fabian Reese erwischten die Hausherren einen guten Start ins Nordduell, auch wenn der FC St. Pauli zunächst defensiv wenig zuließ. In der 30. Minute konnten die Hamburger dem Druck der Kieler jedoch nicht mehr standhalten. Finn Porath schnappte sich den Ball auf Höhe des Strafraums und steckte diesen geistesgegenwärtig auf den eingelaufenen Özcan durch. Dieser vollendete technisch brillant, indem er das Leder direkt nach der Annahme an FCP-Keeper Robin Himmelmann vorbei schob.

Veerman mit Geistesblitz, Serra mit Joker-Tor

Bereits kurz vor dem 1:0 hätte Kiel dank eines haarsträubenden Fehlpasses von Veerman in Führung gehen können, doch Himmelmann rettete mit einer starken Parade. Nach der Halbzeitpause kam allerdings St. Pauli besser aus der Kabine. Ausgerechnet Veerman war es, der seinen Patzer aus der ersten Halbzeit wiedergutmachen, indem er sich in Gerd-Müller-Manier mit dem Rücken zum Tor drehte und das Runde durch die Beine von Torwart Ioannis Gelios ins Eckige beförderte. Ausgleich!

Obwohl St. Pauli weiterhin am Drücker blieb, gelang den Kielern ein bisschen wie aus dem Nichts die erneute Führung (69.), weil Coach Werner ein goldenes Händchen bewiesen und Serra eingewechselt hatte. Nur drei Minuten nach seiner Einwechslung stach der Joker per Kopf. Trotz großer Bemühungen in der Schlussphase blieb dem Team von Jos Luhukay ein erneuter Ausgleichstreffer letztlich verwehrt - trotz Elfmeter und indirektem Freistoß in der Nachspielzeit.