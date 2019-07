Holstein Kiel geschockt: Jannik Dehm mit Schienbeinbruch

Schwarzer Sonntag für den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel: Die Störche verpatzten die Generalprobe für das Sandhausen-Heimspiel zum Saisonstart am kommenden Sonnabend, kassierten nach eigener 2:0-Führung im Holsteinstadion gegen den englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday eine 2:3 (2:1)-Niederlage. Noch bitterer: Holstein-Rechtsverteidiger Jannik Dehm zog sich nach einem Zusammenprall mit Sam Hutchinson einen Schienbeinbruch zu. Der 23-jährige Kieler musste in der 24. Minute mit der Trage vom Platz und direkt ins Krankenhaus gebracht werden.

Dabei hatte der Tag mit einer erfreulichen Meldung begonnen. Der Serbe Aleksandar Ignjovski, ausgestattet mit der Erfahrung von über 200 Bundesliga- und Zweitligaeinsätzen, unterschrieb in Kiel einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Der 28-jährige Routinier soll als griffiger Zweikampfkämpfer das defensive Mittelfeld stärken, stand aber gegen Sheffield nocht nicht im Aufgebot.

Stattdessen hatte KSV-Cheftrainer Andre Schubert eine Anfangsformation gewählt, die durchaus auch gegen Sandhausen am 27. Juli starten könnte. In einer 4-3-3-Grundordnung mit Jonas Meffert als „Sechser“ und Jae-Sung Lee als „Satellit“ der Holstein-Offensive. Und Janni Serra in der Angriffsspitze. Der U21-Nationalstürmer war zugleich Nutznießer der ersten von zwei Video-Beweisen.

Nach einer guten Viertelstunde unterbrach Schiedsrichter Johann Pfeifer zur Überraschung der Spieler und der 3577 Zuschauer (unter ihnen St. Pauli-Sportchef Andreas Bornemann) die Partie, schritt zwecks TV-Studiums in die Review Area und zeigte auf den Punkt. Serra (17.) verwandelte den Handelfmeter eiskalt zur Kieler 1:0-Führung.

Die Störche dominierten fortan trotz des Dehm-Schocks dank klugen Gegenpressings und disziplinierter Restfeld-Verteidigung das Geschehen, kreierte sogar rassige Spielzüge. Nach klasse Zusammenspiel mit Meffert zirkelte Lee (39.) die Kugel zum 2:0 ins Netz der rustikal, teils überhart zu Werke gehenden Engländer.

Die antworteten drei Minuten später mit dem Anschlusstreffer durch einen Kopfball von Jordan Rhodes. Und dokumentierten nach dem Seitenwechsel typisch britische Qualität in der Luft. Sturmtank Steven Fletcher (49.) traf per Kopf zunächst die Latte, 120 Sekunden später aber mit dem Fuß zum Ausgleich. Vorausgegangen war eine Luftkampf-Niederlage des neuen KSV-Kapitäns Hauke Wahl.

Die Gäste von der Insel brachten dank einer Temposteigerung die Holstein-Defensive mehrfach ins Wanken. Dehm-Vertreter Phil Neumann verlor ein Duell nahe der Torauslinie, Fletcher köpfte die folgende Flanke zum 2:3 (67.) ein. Lee (78.) und Wahl mit Fernschuss (87.) hatten die Chancen zum Ausgleich. Der wäre ob der Kieler Leistungssteigerung zum Spielende durchaus verdient gewesen. Bedenklich stimmten indes mit Blick auf das Sandhausen-Spiel trotz zahlreicher guter Ansätze die Periode der Schwäche und mangelnden Konzentration zwischen der 40. und 70. Minute.