Holstein Kiel gewinnt gegen den Karlsruher SC mit 2:1

Zweitligist Holstein Kiel hat am Sonntagnachmittag vor 11758 Zuschauern im Holstein-Stadion gegen den Karlsruher SC 2:1 gewonnen. Das Tor für die Gäste erzielte Lukas Grozurek in der 17. Spielminute. Jae-Sung Lee glich mit dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Sascha Stegemann für die KSV-Holstein aus. Auch der Siegtreffer ging auf das Konto des Südkoreaners (64.).

Es dauerte bis zur dritten Spielminute, als nach einem Eckball des KSC die erste Torchance des Spiels für Gefahr sorgte. Nach einer Flanke von Marvn Wanitzek kam KSC-Angreifer Philipp Hofmann frei zum Kopfball, doch der Ball trudelte am linken Pfosten vorbei. Die nächste Gelegenheit für die Gäste drei Minuten später. Eine Hereingabe von Marco Thiede ging aber an Freund und Feind vorbei. Holstein kam in der 9. Minute gefährlich vor das von Benjamin Uphoff gehütete Tor. Johannes van den Bergh flankte auf den freien Makana Baku, doch der flinke Flügespieler konnte das Leder nicht unter Kontrolle bringen und schoss den Ball vorbei.

Sander scheitert per Fernschuss an Uphoff - Grozurek trifft zum 0:1 (17.) - Jae-Sung Lee (45.) gleicht aus

Eine Minute später fasste sich Philipp Sander ein Herz und zog aus 20 Metern ab. Uphoff konnte den Ball im Nachfassen parieren. Holstein kam zu diesem Zeitpunkt besser ins Spiel und kombinierte bis zum gegnerischen Strafraum gut. Dann in der 17. Spielminute der Führungstreffer für den KSC. Lukas Grozurek kam an der Strafraumgrenze frei zum Schuss und traf unhaltbar für KSV-Keeper Dominik Reimann. Wieder war es Philipp Sander, der sein Glück per Fernschuss versuchte (24.). Doch auch der Ball strich am Kasten des KSC vorbei. In der 31. Minute hatte KSV-Schlussmann Reimann das Glück des Tüchtigen, als er eine Hereingabe von Marvin Pouri nicht festhalten konnte und den Ball erst im Nachpacken unter Kontrolle bekam. Großes Glück für die Störche in der 36. Minute, als KSC-Mittelstürmer Pouri frei vor dem Kieler Tor den Ball nicht richtig traf und verzog. Dann endlich der Ausgleich für die KSV Holstein. Jae-Sung Lee (45.) tauchte alleine vor dem KSC-Tor auf und traf mit einem strammen Schuss in den Winkel unhaltbar für Gäste-Keeper Uphoff.

Lion Lauberbach (46.) kommt für David Atanga - Baku (49.) scheitert an Uphoff Lee (53.) gegen den Pfosten - Lee (64.) trifft

KSV-Coach André Schubert wechselte zur 2. Halbzeit. Für den glücklosen David Atanga kam Lion Lauberbach. Die Gastgeber hatten auch die erste Chance. Jae-Sung Lee setzte Makana Baku (49.) schön in Szene, doch der 21-Jährige scheiterte aus knapp 12 Metern an Benjamin Uphoff im KSC-Gehäuse. Jae-Sung Lee hatte vier Minuten später die nächste große Chance, doch der Südkoreaner schlenzte den Ball freistehend an den rechten Pfosten. Holstein drückte auf den Führungstreffer, doch weder Makana Baku (58.) noch Mittelfeldmotor Alex Mühling (60.) konnten sich entscheidend im Strafraum der Gäste durchsetzen. Im Gegenzug hatte Marc Lorenz (61.) die große Chance, die Gäste in Führung zu bringen, doch er drosch den Ball aus kurzer Distanz weit über das Kieler Tor. In der 64. Minute ein toller Angriff der Störche. Der agile Makana Baku flankte von Links auf Jae-Sung Lee, der per Direktabnahme unhaltbar einschoss.

Lee (68.) mit tollem Solo - Lauberbach (75.) scheitert an Uphoff - Rot für Meffert

Lee hatte in der 68. Minute die Gelegenheit, die Führung auszubauen, doch nach schönem Solo scheiterte er an Keeper Uphoff. Der eingewechselte Lion Lauberbach (75.) fand aus Nahdistanz ebenfalls seinen Meister in KSV-Schlussmann Uphoff. Jonas Meffert erhielt nach einer Grätsche (87.) gegen Marvin Wanitzek die Rote Karte.

Bilder von der Zweitliga-Partie zwischen Holstein und dem Karlsruher SC

