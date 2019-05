Holstein Kiel goes Fishing: Störche-Jagd auf den „Haukewal“

Ein leichtes, sich wiederholendes Plätschern, sonst ist es ruhig. Und doch liegt Spannung in der Luft, in unregelmäßigen Abständen durchzieht ein Surren den blauen Himmel, gefolgt von einem entfernten ,Platsch’. Lászlo Bénes kurbelt an seiner Rolle, zieht die Rute nach oben, kurbelt weiter, zieht wieder – plötzlich biegt sich die Kohlefaserstange durch. „Wrack“, sagt Bénes, glaubt, sein Köder habe sich am Meeresgrund verhangen. Doch die Rutenspitze zuckt immer wieder nach unten – das ist kein Hänger, das ist ein Fisch! Der Drill beginnt.

Alles für den großen Fang

An einem malerischen Tag haben sich Holstein Kiels Zweitliga-Fußballer Lászlo Bénes und Dominik Reimann mit Betreuer Tim Petersen zum Angeln aufgemacht. Nun schippern sie mit einer „Quicksilver 605 Pilothouse“, einem Sechs-Meter-Kabinenboot mit Außenbordmotor, über die spiegelglatte Ostsee dahin, wo Angelguide Tim Jaschke Schiffswracks und andere Bodenstrukturen ausgemacht hat und geben sich dem stetigen Wechsel von Auswerfen und Einholen hin. „Die Ostsee ist am Boden relativ tot. Wo Struktur ist, sind dann Muscheln, Krebse und so weiter. Und daher auch die Fische“, erklärt Jaschke.

Die Angeltour haben wir hier für euch in Bilder:

Holsteins Laszlo Benes wechselt zur nächsten Saison wieder zur Borussia. Kann man ihn doch noch irgendwie halten?

17 unterschiedliche Trümmerfelder fährt der 41-Jährige an diesem Tag an, von der Kieler Förde bis in dänische Hoheitsgewässer, rund 50 Seemeilen (90 bis 95 Kilometer) in gut neun Stunden. „Eine normale Tour“, sagt er. Als Köder für den Fisch der Wahl, den Dorsch, dienen bunte Gummifische. Aber welche Farbe lockt den Ostsee-Kabeljau am besten hervor? Ex-BVB-Keeper Dominik Reimann entscheidet sich naturgemäß für ein schwarz-gelbes Exemplar, der von Borussia Mönchengladbach ausgeliehene Bénes wechselt zwischen dem Fohlen-Schwarz-Weiß und knalligem Orange. Und Betreuer Petersen? Natürlich blau-weiß-rot.

Jagdfieber bricht aus

Nur: Die Holstein-Farben ziehen bei den Bewohnern der Ostsee so gar nicht.Und doch ist es Petersen, der den ersten Dorsch landet. Das sorgt für neidische Blicke – und erhöhten Ehrgeiz. Viel geschnackt wird spätestens jetzt nicht mehr, voller Fokus auf die Angelei. Doch neben dem heiligen Ernst geht es auch um das, was passionierte Angler als fast schon meditativen Zustand empfinden. Die absolute Ruhe – ein Kontrapunkt zum hektischen Alltag eines Fußballprofis. „Ich kann da total abschalten und entspannen“, sagt Bénes.

Und Reimann: „Es ist für mich eine gute Möglichkeit, den Kopf freizubekommen.“ Und doch sind sie Sportler durch und durch. Spätestens, als Jaschke dramaturgisch geschickt immer vielversprechendere Orte ansteuert und die gehakten Dorsche größer werden, ist das Jagdfieber ausgebrochen. Auch bei Bénes, der zwar passionierter und geübter Angler ist, auf der Ostsee aber doch etwas anders gefordert wird als auf der heimischen Donau. Ein Lob gibt’s vom Guide, dem die Erfahrung des Slowaken nicht verborgen geblieben ist. „Lászlo ist mehr als begabt. Man merkt, dass er an der Donau viel auf Raubfisch angelt“, so Jaschke.

Neue Erfahrung, neues Hobby?

„Auch Dominik hat sich sehr gut angestellt.“ Insgesamt holen die Störche mehr als 20 Dorsche aus der Ostsee, setzen untermaßige Fische schonend wieder aus und behalten die guten „Küchenfische“ zum Verzehr. In der Nähe des Schießgebiets vom Truppenübungsplatz Putlos (Hohwachter Bucht) ist plötzlich ein weiterer KSV-Profi Thema. Bénes merkt, dass sich in der Nähe etwas bewegt. Petersen klärt auf: ein Schweinswal zieht seine Kreise ums Boot. „Hauke Wahl!“, rufen Reimann und Bénes unisono – oder eher: „Haukewal“. Sie lachen.

Schnell werden die Mobiltelefone gezückt, Bilder des Schweins-, Entschuldigung: Haukewals, an die Mannschaftskollegen verschickt.Angelguide Jaschke grinst, er hat genauso viel Freude wie seine Gäste. „Eine sehr erfolgreiche Tour, alle haben Spaß und genügend Fische“, resümiert der Holstein-Fan, der den Störchen sonst als Dauerkarteninhaber im Stadion zujubelt. „Das war sehr schön, sie mal anders kennenzulernen. Und ich bin wirklich ein bisschen positiv überrascht: Sie sind total freundlich, sehr bescheiden, richtig nette Jungs.“

Die es sich nicht nehmen lassen, großzügig in die Spendenbox für das Kinderhospiz „Sternenbrücke“ einzuzahlen, die Jaschke an Bord aufgestellt hat. Beim Abschied gilt sein letztes Wort Mittelfeldstratege Bénes. „Ich habe ihm gesagt, dass er so oft mitfahren kann, wie er will – wenn er in Kiel bleibt“, erzählt Jaschke grinsend. Wenn das mal kein Anreiz ist!

