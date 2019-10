Holstein Kiel: Griff in die Taktik-Trickkiste verspricht Spannung

Es wird spannend für den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel im Ländle. Am Sonntag ab 13.30 Uhr in Stuttgart, vor 50.000 Zuschauern (darunter erwartete 800 Schlachtenbummler von der Förde) in der Mercedes-Benz-Arena, bei dem auf Rang zwei platzierten Top-Aufstiegsfavoriten VfB – und als Extra-Motivation gibt’s das Wiedersehen mit Ex-Trainer Tim Walter und Mittelfeld-Talent Atakan Karazor.

Die Schwaben bauen auf einen Kader, dessen Wert bei transfermarkt.de auf 83,80 Millionen Euro beziffert wird. Der Tabellen-16. aus dem Norden hält mit 19,63 Millionen Euro dagegen. Keine Chance für die bislang in dieser Serie so inkonstanten Störche? Mitnichten! Denn entscheidend ist bekanntlich noch immer auf dem Platz.

Und an dieser Stelle rückt Ole Werner ins Zentrum des Interesses. Niemand im Bundesliga-Unterhaus kennt Walters ungewöhnliche Fußball-DNA wahrscheinlich besser als der 31-jährige KSV-Interimscoach. Welche Möglichkeiten bietet die Strategie-Trickkiste gegen die ständigen Positionswechsel, die immense Laufbereitschaft, den Ballbesitz, die Dominanz und die Wucht der Angriffe des Star-Ensembles aus Stuttgart?

Vielleicht steckt in einem variablen 4-1-4-1-System die Lösung. Mit Jae-Sung Lee in vorderster Front sowie „Rudi“ Baku und Salim Khelifi (oder David Atanga) auf den Flügeln. Eine Tempo versprechende Offensive, die mit Blick auf die Körpergröße als Bonsai-Angriff beschrieben werden darf. Oder rückt Lee, der nach seinem 90-Minuten-Auftritt im Bruderduell der WM-Qualifikation in Nordkorea (0:0) erst am Freitag aus Südkorea zurück erwartet wird, in die Mittelfeld-Zentrale und macht damit Platz für Zielstürmer Janni Serra?

Eine andere, für Kompaktheit im Zentrum stehende Variante könnte den gewöhnlich im 4-4-2 mit Raute agierenden Schwaben den Spaß am Kombinieren mal so richtig verderben. Das Planspiel: eine defensive Dreierkette (als probates Mittel gegen zwei gegnerische Stürmer) hinter einem kompakten Fünfer-Mittelfeld und zwei Spitzen. Die mögliche Formation: Gelios – Schmidt, Wahl, Thesker – Meffert – Sander, Mühling, Lee, van den Bergh – Baku, Serra.

Für die Taktik-Tüftler unter den KSV-Anhängern beinhaltet die Suche nach der vermeintlich optimalen Formation bis Sonntag enormes Diskussionspotenzial. Ole Werner indes muss sich schon früher entscheiden, damit die Auserwählten im Training die erdachte Grundordnung im Trainingsbetrieb einstudieren können.

Keine Frage, für die KSV Holstein steht in Stuttgart viel auf dem Spiel. Bringen die Störche eine gute Leistung auf den Rasen oder gelingt ihnen sogar ein Überraschungs-Coup, wäre das zudem für Werner ein weiteres Argument zur dauerhaften Anstellung.

Noch hat Uwe Stöver, der neue Geschäftsführer Sport, noch nicht über die nähere sportliche Zukunft des Trainertalentes aus eigenen Reihen entschieden. Trotz aller Wertschätzung für Werner wägt der Nachfolger von Fabian Wohlgemuth noch ab, ob die Doppelbelastung Cheftrainer und Ausbildung zum Fußballlehrer für beide Seiten zielführend im Sinne des Vereinserfolges ist.

Dabei spielt die Anwesenheitspflicht des „Azubis“ Werner in Hennef auch wegen des eingespielten Trainerstabes bei den Störchen eine vergleichsweise untergeordnete Rolle.

Vom 28. bis zum 30. Oktober (am Abend dieses Tages ist Holstein in der zweiten DFB-Pokalrunde beim Viertligisten Verl gefordert), in der kommenden Länderspielpause vom 11. bis 14. November sowie drei Tage wahlweise Ende November oder Anfang Dezember, vom 20. bis 22. Januar, vom 3. bis 5. Februar (alternativ 10. bis 12. Februar), vom 17. bis 19. Februar sowie vom 2. bis 4. März müssen die angehenden Fußballlehrer vor Ort die Schulbank drücken.

Spannend wird dagegen die zwölfte, 13. und 15. Kalenderwoche 2020. Für diesen Zeitraum sind die Prüfungen in Hennef anberaumt. Doch von Mitte März bis Anfang April fallen auch die Vorentscheidungen im Abstiegskampf. Und in den könnten die Störche – Stand heute – tatsächlich heftig verstrickt sein. 100-prozentige Konzentration auf den stressigen Fight für den Klassenerhalt ist für alle Beteiligten unabdingbar. Das weiß auch Uwe Stöver mit Blick auf Ole Werner.

Im besten Fall aber haben sich die Kieler bis zu diesem Zeitpunkt im gesicherten Tabellenmittelfeld eingenistet. Als Basis für erfolgreichere Tage im neuen Jahr sollten sie bei aktuell nur acht Punkten bis zum Ende der Hinrunde noch minimal neun, besser zwölf Zähler einsammeln. VfB Stuttgart (A), VfL Bochum (A), Arminia Bielefeld und der HSV (H) – das sind die Namen der nächsten vier Holstein-Hürden. Gleich dreimal also geht es gegen eines der aktuellen Top-3-Teams. Danach warten Wiesbaden (A), Dresden (A), Osnabrück (H) und Nürnberg (A).

Welche Werner-Lösung Stöver am Ende präferiert, ist noch unbekannt. Sicher hingegen ist: es bleibt spannend, extrem spannend.