Das 1:1 bei Wehen Wiesbaden ist für den HSV ärgerlich. Kassieren die Hamburger ihre dritte Pleite gegen Holstein Kiel in Folge, könnten der VfB Stuttgart im Parallelspiel in Osnabrück oder Arminia Bielefeld am Sonntag in Nürnberg mit einem Sieg am HSV vorbeiziehen. ,,Unser Auftritt in Wehen war nicht gut, uns hat ein wenig die Frische gefehlt", konstatiert HSV-Trainer Dieter Hecking (55) vor dem Spiel in Kiel, ,,wir brauchen in jedem Spiel 100 Prozent, das ist zuletzt gegen jedes Team die Voraussetzung gewesen. Wenn wir so fahrig spielen wie letzte Woche, werden wir in Kiel nicht gewinnen."