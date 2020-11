HSV nach spätem Gegentor in Kiel kämpferisch - Toni Leistner: "Punkt kann noch Gold wert sein"

Der Hamburger SV war im Spitzenspiel der 2. Bundesliga am Montagabend bei Holstein Kiel nahe dran an seinem sechsten Saisonsieg im siebten Spiel, kassierte in der Nachspielzeit aber doch noch den 1:1-Ausgleich durch einen Treffer von Kiels "Joker" Joshua Mees. Dennoch bleibt der HSV mit vier Zählern Polster auf den VfL Osnabrück souveräner Spitzenreiter. Entsprechend gefasst, teils gar kämpferisch fielen die Reaktionen der Hamburger auf den aus ihrer Sicht ärgerlichen späten Dämpfer aus. "Wir haben unseren Vorsprung, noch kein Spiel verloren und mit Simon Terodde den besten Torschützen der Liga, eigentlich des Jahrzehnts", meinte HSV-Abwehrspieler Toni Leistner im TV-Sender Sky: "So ein Punkt kann, auch wenn es jetzt ärgerlich ist, noch Gold wert sein." Anzeige

Ähnlich äußerte sich Hamburgs Torschütze Moritz Heyer, der die Gäste mit seinem ersten Ligatreffer im HSV-Trikot kurz vor der Pause in Führung gebracht hatte. "Das ist nichts, wo wir den Kopf hängen lassen. Wir sind immer noch ungeschlagen. Wir wollen weiter unseren Weg gehen und nach der Länderspielpause nachlegen", versicherte der 25-Jährige. Er gab aber auch zu: "Es ist ärgerlich, dass man kurz vor Schluss das Ding kriegt. Vielleicht waren wir in der zweiten Halbzeit etwas zu passiv, haben aber trotzdem nicht viel zugelassen." Bei seinem Tor habe er dank der artistischen Vorbereitung von Jeremy Dudziak, der ihm den Ball per Oberschenkel und Lupfer vorlegte, "gar nicht viel machen" müssen.

Etwas kritischer als seine Schützlinge äußerte sich HSV-Trainer Daniel Thioune, wie Heyer im Sommer aus Osnabrück in die Hansestadt gewechselt. "Letztendlich hat das zweite Tor gefehlt. Die erste Halbzeit von uns sehr dominant geführt, ohne zwingend zu sein. In der zweiten Halbzeit darf man die Konter nicht so fahrlässig zuende spielen", bemängelte Thioune, dass seine Elf die Partie für Holstein überhaupt so lange offen gehalten hatte.