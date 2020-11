Holstein Kiel gegen den Hamburger SV live im TV und Online-Stream sehen

Gern reist der Hamburger SV nicht nach Kiel. Am Montag ((20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) muss er aber hin. Die Top-Partie des siebten Spieltages in der 2. Bundesliga zwischen den fünftplatzierten Schleswig-Holsteinern und dem Tabellenführer verspricht attraktiven Offensivfußball und mehr als ein mageres 0:0. Dass die favorisierten Hamburger in vier Zweitliga-Partien gegen den nördlichen Nachbarn noch nie gewonnen haben, hat die Mannschaft aus dem Volkspark natürlich nicht vergessen. Darüber grübeln will sie auf Anraten von Trainer Daniel Thioune aber nicht. Stattdessen lautet die Anweisung des Fußballlehrers: "Statistik verändern".

