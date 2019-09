Holstein Kiel - Hannover 96: Liveticker rund um das Nordderby

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel empfängt am Freitagabend im Holstein-Stadion um 18.30 Uhr zum Nordderby Bundesliga-Absteiger Hannover 96. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit Marvin Ducksch, der in der Saison 2017/18 die Stiefel für die Kieler Störche schnürte. Der KN-Sportbuzzer ist live vor Ort.

Rekordkulisse gegen Hannover 96 erwartet – Zweitliga-Premiere für Hoffnungsträger Ole Werner lässt die Förde brodeln

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel – das ist an diesem Freitagabend wie auf Schalke, beim BVB oder dem FC St. Pauli: Leuchtet das Flutlicht die Spielfläche aus, wird es verdammt eng auf den Rängen. Das Kellerderby gegen Hannover 96 (Anpfiff: 18.30 Uhr) lässt die Förde brodeln. Wird die 15.000-Zuschauer-Schallmauer im Holsteinstadion geknackt?

Ole Werner, Nachfolger des am vergangenen Sonntag freigestellten Cheftrainers Andre Schubert, steht als Symbol für den erhofften Aufbruch. Unter dem 31-jährigen Noch-Interimscoach soll die Wende zum sportlich Guten eingeleitet werden. Magere fünf Punkte zieren nach sechs Spieltagen das Konto der Störche. Weniger als die bislang nur fünf Treffer hat kein Team der Liga erzielt. Ein Makel, der wie ein Nebel des Grauens auf der Torfabrik der vergangenen beiden Jahre liegt. In allen sechs Partien lagen die Kieler mit 0:1 im Rückstand. Auch ein Grund, warum die KSV auf Relegationsrang 16 abgestürzt ist.

Werner, das Symbol für den erhofften Aufschwung. Der angehende Fußball-Lehrer hat zwar in Preetz das Licht der Welt erblickt, lebt aber nach eigener Aussage schon seit wenigen Tagen nach der Geburt in Kiel. Ein waschechter Junge der Landeshauptstadt also, einer, der die Holstein-DNA zurück auf den Rasen bringen soll.

Was nichts anderes bedeutet als Mut, Leidenschaft und Teamspirit – jene Tugenden, die zuletzt beim 0:3 in Heidenheim auf der schwäbischen Ostalb verlustig gingen. Das Holstein-Urgestein (17 Jahre im Klub, seit sieben Jahren als Trainer tätig) hat die U23 in der Regionalliga auf Platz drei geführt. Frisch, unverbraucht, tatendurstig, kommunikativ – Werner hat einen Vertrauensvorschuss verdient. Schreit seinen Namen heute in den Abendhimmel. Übt den Schulterschluss auch bei Fehlern der Mannschaft. Entfacht ohne Pyros und Aggression jene Stimmung im Stadion, die den ebenfalls kriselnden Bundesliga-Absteiger aus Niedersachsen (fünf Punkte, Platz 15) die Ohren klingeln lässt.

Trainerprominenz hat sich angekündigt. Wie der beim HSV gescheiterte Hannes Wolf. Und „natürlich“ das Kieler Legenden-Duo Markus Anfang und Tom Cichon. „Unsere“ Trainer-Helden der Spielzeiten 16/17 und 17/18 wollen die Atmosphäre an alter Wirkungsstätte genießen. Ohne böse Hintergedanken mit Blick auf den bedenklich wackelnden Trainerstuhl des 96-Coaches Mirko Slomka. Die Verabredung Anfangs und Cichons mit den alten Weggefährten von der Förde steht seit Wochen.

Begrüßen dürfen die KSV-Fans heute auch ihren Ex-Torjäger. Ob Marvin Ducksch ausgerechnet in Kiel seine Ladehemmung beendet? Spannung pur lockt die Massen. Die magische Zahl von 15.000 Zuschauern soll geknackt werden. Erstmals seit dem 12. November 1978. Damals noch in der zweigeteilten Zweiten Bundesliga. Der Gegner heute wie vor knapp 41 Jahren: Hannover 96. Die Störche siegten im Holsteinstadion mit 2:1. Wiederholung dringend erwünscht. Kiel ahoi!