Holstein Kiel: Hauke Wahl unter den besten 15 Innenverteidigern der Zweitliga-Rückrunde

Glückwunsch Hauke Wahl! Der 25-jährige Innenverteidiger der Kieler Störche konnte sich in der Bewertung des Fußball-Fachblattes "Kicker" in das "Blickfeld" der 15 besten Innenverteidiger der Zweitliga-Rückrunde 2018/19 spielen. Wie der "Kicker" schreibt, agierte Wahl als Anker im Defensivzentrum. 33 Spiele bestritt der Rechtsfuß in der abgelaufenen Saison für die KSV Holstein. Dabei konnte Wahl zweimal als Torschütze in den Heimspielen gegen Greuther Fürth und Dynamo Dresden glänzen.