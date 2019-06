Holstein Kiel: Heinz Mörschel vom Training freigestellt

Am Vortag war er noch dabei gewesen, doch Freitag fehlte dann plötzlich ein Gesicht bei der finalen Einheit vor der Abreise aus dem Trainingslager im brandenburgischen Kremmen: Heinz Mörschel. Wie Sportdirektor Fabian Wohlgemuth bestätigte, hat Holstein Kiel den 21 Jahre alten Offensivmann vom Training freigestellt, um sich der Suche nach einem neuen Verein widmen zu können. Die sportlich Verantwortlichen hatten Mörschel zuvor mitgeteilt, nicht mehr mit ihm zu planen.

Der noch bis 2020 gebundene, im Sommer 2018 an die Kieler Förde gewechselte Profi konnte sich in den Tagen von Kremmen nicht nachhaltig empfehlen, zeigte auch im Testspiel beim SV Falkensee-Finkenkrug (9:0) keine überzeugende Leistung. Interesse an Mörschel soll es dem Vernehmen nach trotz geringer Einsatzzeiten in der Vorsaison geben – vor allem aus der Dritten Liga.