Holstein Kiel: Heißt der neue Trainer Christian Titz?

21 Tage dauert es noch, dann startet Fußball-Zweitligist Holstein Kiel in die Vorbereitung auf die neue Saison. Das dritte Jahr im Bundesliga-Unterhaus soll nach zwei erfolgreichen Spielzeiten (Platz drei und sechs) der weiteren Etablierung sowohl im wirtschaftlichen als auch im sportlichen Bereich dienen. Die wichtigste Frage in diesem Zusammenhang indes ist noch ungeklärt: Wer wird als Nachfolger des künftigen Stuttgarters Tim Walter Cheftrainer im Nest der Störche?

Mit Thomas Reis, 45-jähriger Coach der U19 des VfL Wolfsburg, haben sich Fabian Wohlgemuth (Geschäftsführer Sport) und Wolfgang Schwenke (Kaufmännischer Geschäftsführer) vor Wochenfrist in einem Kieler Restaurant getroffen. Lediglich ein Sondierungsgespräch? Wird noch um die Ablöse für den bis 2022 bei den Wölfen unter Vertrag stehenden Reis (2016 von Wohlgemuth in dessen Funktion als Leiter der Wolfsburger Nachwuchsabteilung aus Bochum zum VfL gelotst) gepokert? Präferiert Reis seine Aufgabe in der Nachwuchsarbeit der Niedersachsen, anstatt sich ins Haifischbecken Profifußball zu stürzen?

Das Rätsel der drei Fragezeichen, zu denen sich seit Mittwoch an der Gerüchtebörse ein neuer Name gesellt: Ex-Bundesliga-Profi Christoph Dabrowski. Der 41-Jährige arbeitet seit 2013 für Hannover 96. Hat dort unter Michael Frontzeck, Thomas Schaaf und Daniel Stendel als Co-Trainer des Profiteams Erfahrungen gesammelt und war zuletzt Coach der U19- sowie der U21-Mannschaft des Bundesliga-Absteigers. Auch mit Dabrowski sollen die Störche-Verantwortlichen bereits persönliche Gespräche geführt haben. Der im polnischen Kattowitz geborene Fußball-Lehrer könnte ablösefrei an die Förde wechseln.

Bislang kaum in Sachen Walter-Nachfolge öffentlich gehandelt wurde derweil Christian Titz. Warum eigentlich? Der 48-Jährige, am 23. Oktober 2018 beim Hamburger SV freigestellt, gilt als ähnlich innovativ denkender Trainer wie Walter. Beim HSV machte Titz unter anderem den Torwart-Libero salonfähig. Eine immerhin oberflächlich vergleichbare Strategie, mit der Walter in Kiel Ex-Keeper Kenneth Kronholm ins Rennen schickte. Titz, Vater eines 14-jährigen Sohnes und einer neunjährigen Tochter, ist zwar gebürtiger Mannheimer, lebt aber mit seiner Familie in Schenefeld und punktet damit mit geografischer Nähe.

Laut übereinstimmenden Medienberichten hätte sich Titz' Vertrag in Hamburg nur bei einem Bundesliga-Aufstieg der Rothosen bis zum 30. Juni 2020 verlängert. Sollte diese Information zutreffen, könnte auch Titz ablösefrei den Job in Kiel antreten.

Interessant in diesem Zusammenhang: Der von Holstein Kiel in dieser Woche verpflichtete südkoreanische Linksverteidiger Young-jae Seo (24/Duisburg) gehörte in der Saison 2017/18 wie der laut Gerüchten als Neuzugang für Holstein infrage kommende Finn Porath (22, Linksaußen/Unterhaching) zu jener HSV-II-Mannschaft, die bis zum 12. März 2018 Platz eins in der Regionalliga Nord belegte. Der Trainer des erfolgreichen Rauten-Nachwuchses hieß Christian Titz. Der übernahm an diesem Tag den Posten des Chefcoaches beim späteren Bundesliga-Absteiger …

Bleibt zu hoffen, dass die Holstein-Entscheidungsträger zügig Vollzug in Sachen Cheftrainer vermelden. Denn bis zum Auftakt in die Saisonvorbereitung bleiben nur noch 21 Tage. Und dass der neue Coach die Zusammenstellung des künftigen Kaders mitgestalten möchte, liegt in der Natur des Berufsbildes.