Holstein Kiel: Hitze stellt Fitnesstrainer im Trainingslager vor große Herausforderungen

Was ist die Steigerung von Sauna? Kremmen. Und zwar ohne Aufguss. Die Temperaturen steigen im Trainingslager von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel auf Werte, für die Mensch und Material kaum mehr geeignet scheinen. 35 Grad am gestrigen Dienstag – und es wird immer heißer. Holstein in der Hitzehölle an der Havel.

Grün und Spieler haben Durst

Der Trainingsplatz der Störche hat bei diesen Bedingungen einen Mordsdurst. Von 22 Uhr bis 5 Uhr morgens gibt es Wasser satt für das Grün, auf dem sich die KSV auch an Tag drei in Brandenburg durch die brennende Sonne kämpft. Belastung bis an die Grenze. Und Besserung ist erst am Freitag in Sicht. Heute steigt das Thermometer noch einmal an. Das Testspiel beim Fünftligisten SV Falkensee-Finkenkrug (18 Uhr) wird trotz später Anstoßzeit zum Stresstest. Vor allem auf die Athletiktrainer kommt es dieser Tage an.

Yann Aurel Bisseck schützte sich auf seine Art vor der Sonne... © PAT°SCHEIDEMANN | 2019

Anzeige

Timm Sörensen und der von Fortuna Köln zur neuen Saison zu den Störchen gestoßene André Filipovic, sie schauen mit strengem, aber nicht besorgtem Blick auf den Zustand der Profis im frühsommerlichen Backofen Kremmen. „Letztendlich haben die Spieler gar keine große Wahl“, sagt Filipovic. „Wir sind im Trainingslager, und das sind die Einheiten, die wir machen müssen. Wir haben auch nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung, um die Jungs auf die 100 Prozent zu bringen.“

...Trainer André Schubert gönnte sich eine Abkühlung aus der Tonne. © PAT°SCHEIDEMANN | 2019

Der Kampf gegen die Dehydration

Der Termindruck sitzt dem Zweitligisten im Nacken. In vier Wochen beginnt die neue Saison. Da muss an einem Strang gezogen werden. Aber ganz ohne Rücksicht auf die Umstände? Das kann nicht funktionieren. „Man versucht, bei zwei Einheiten am Tag, die intensivere auf den Morgen zu legen“, sagt Filipovic. Und so stehen die Störche am Dienstag gegen 10.30 Uhr zur ersten Einheit des Tages auf dem Platz, arbeiten mehr als zwei Stunden intensiv an einzel- und gruppentaktischen Ideen von Coach André Schubert.

Dabei: immer wieder Trinkpausen. Ohne geht es nicht. „Wir sagen den Spielern: Wenn sie starken Durst verspüren, ist eigentlich schon eine Dehydrationsstufe erreicht“, erklärt Sörensen. Und: „Grundsätzlich ist wichtig, dass sie schon vorab genug Flüssigkeit zu sich nehmen.“ Außerdem erhebt das Duo Sörensen/Filipovic Laufdaten, erfasst Werte per Live-Tracking bekommt von den Spielern Rückmeldungen zum Empfinden der individuellen Belastung. „Wenn nötig, können wir dann sofort gegensteuern“, sagt Sörensen.

Klickt mal rein!

Bildergalerie - Trainingslager Holstein Kiel in Kremmen Die Objekte der Begierde. ©

Sonnencreme und Nährstoffe

Das ist bisher nicht wirklich nötig, die Spieler ziehen tapfer mit, nehmen die verordneten Pausen ernst. Auch und vor allem aus Selbstschutz. Schließlich kann die Verletzungsgefahr steigen.„Wenn es extrem heiß ist, kann es dazu führen, dass individuell früher Ermüdungserscheinungen auftreten“, erklärt Sörensen. Die Folge: koordinative Schwierigkeiten, in den entscheidenden Szenen nicht die nötige Spannung im Körper – und das Risiko steigt. Trotzdem, so Sörensen: „Pauschal führt Hitze nicht automatisch zu mehr Verletzungen.“

Dafür gibt es noch einen Risikofaktor: die Sonneneinstrahlung. Die Verantwortung dafür legt das Funktionsteam der Störche aber in die Hände der Spieler. „Jeder kennt die Gefahren einer extremen UV-Belastung“, sagt Sörensen. „Unsere Physios haben aber immer ausreichend Sonnencreme dabei.“ Aber auch abseits des Platzes werden die Grundlagen dafür geschaffen, mit der Hitze fertigzuwerden. Wichtig: Essen.

Denn der beanspruchte Körper braucht dringend Nährstoffe. Aber wer hat schon Appetit bei solchen Temperaturen? Filipovic kennt das Problem, dass die Spieler kaum Hungergefühl verspüren. „Deshalb versuchen wir, zusätzlich mit bestimmten Shakes zu arbeiten“, sagt er. „Wichtig ist, dass sie Mikro-Nährstoffe und Kohlenhydrate zu sich nehmen.“Essen, trinken, schuften. Es ist in einer Vorbereitung wie dieser der normale Ablauf eines Arbeitstages. Und dann? Schlafen.

Es muss auch ohne Klimaanlage gehen

Aber selbst das ist bei Temperaturen, die unerbittlich in Richtung der 40-Grad-Marke marschieren, eine Herausforderung. „Wir empfehlen den Spielern, die Klimaanlage auf den Hotelzimmern so lange wie möglich laufen zu lassen“. sagt Sörensen. „Zur Nacht aber sollten sie sie wegen der Erkältungsgefahr ausschalten.“ Bislang ist aber noch niemand aus dem Holstein-Tross mit dickem Hals beim Frühstück aufgetaucht. Maximale Disziplin – bei maximaler Belastung. Im Ofen von der Oberhavel.

Andrè Haase

Vertragsdauer der Spieler von Holstein Kiel Saison 2018/19 Dominik Reimann (Torwart), geb.18.06.1997, Vertrag bis 30.06.2021 ©

ANZEIGE: Dein Trainingsset für die Saisonvorbereitung! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.