„Holstein Kiel ist mir ans Herz gewachsen“, sagt der 25-jährige Hauke Wahl

Als Ausdruck dieser tadellosen Einstellung wurde in den vergangenen Tagen vor allem Wahls deutliche Positionierung zu den Gerüchten um einen Wechsel nach Stuttgart zu Ex-Trainer Tim Walter gewertet. „Die Mannschaft hat mich letzte Woche zum Kapitän gemacht, das wäre charakterlich ganz schwach, wenn ich jetzt abhauen würde“, sagte er nach dem Auftaktspiel gegen den SV Sandhausen (1:1) ins Mikro des Pay-TV-Senders Sky. So räumt man Spekulationen aus dem Weg – und verdient sich ganz nebenbei in der Internetgemeinde den Zusatz „Ehrenmann“. Denn das klare Statement ging viral, wurde über Twitter, Instagram und Co. tausendfach geteilt. „Ich hätte nicht erwartet, dass das so hohe Wellen schlägt“, sagt Wahl selbst zu dem medialen Nachbeben seines Zitats, und betont, ganz der Kapitän: „Ich bin auch der Meinung, dass meine Aussage weder besonders war noch gefeiert werden muss. “Nicht zuletzt, da zu diesem Zeitpunkt bereits feststand, dass Hauke Wahl bei den Störchen verlängert. Denn er weiß, was er an der KSV hat. „Holstein ist mir ans Herz gewachsen“, sagt der 25-Jährige zu seiner Unterschrift unter dem neuen Arbeitspapier. „Ich fühle mich hier einfach extrem wohl. Ich merke hier jeden Tag, wie hoch die Wertschätzung ist. Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben.

“Dass die Ausweitung der Zusammenarbeit mit einer Gehaltssteigerung einhergehen dürfte, ist kein Geheimnis. Was vor allem damit zu tun hat, dass der im Sommer 2018 nach den Stationen Paderborn, Heidenheim und Ingolstadt ins Storchennest zurückgekehrte Innenverteidiger – bereits zwischen 2012 und 2015 hatte er an der Förde gespielt – in den vergangenen zwölf Monaten zu einer Führungsfigur gereift ist. Und mit ihm ist Holstein als Zweitligist weiter gereift. „Der Verein ist auf einem sehr guten Weg“, sagt Wahl, „und ich habe einfach Bock, diesen Weg weiterzugehen.“Ein Weg, der im Vorjahr erst holprig begann, mit dem ersten Pflichtspiel beim 3:0 gegen den Hamburger SV dann aber rasant Fahrt aufnahm. Unter Tim Walter erfand sich Hauke Wahl ein Stück weit neu in der Rolle des spieleröffnenden Strategen, der zwischen der Defensivzentrale und dem Mittelfeld pendelt. Oft Genie, manchmal Wahnsinn – der Rückkehrer holte das Optimum aus der ihm zugedachten Position, die nicht weniger als eine Revolution des Innenverteidigers definierte, heraus.Unter Walter-Nachfolger André Schubert zeigte Wahl bislang seine Vielseitigkeit – denn in der Vorbereitung agierte er überwiegend und überzeugend auf der Sechs, im ersten Pflichtspiel hingegen wieder zentral in der Viererkette. Und zwar als Kapitän, in der Woche zuvor gewählt aus dem Kreise seiner Kollegen. „Das Vertrauen bedeutet mir viel“, sagt er. „Wenn man von der Mannschaft gewählt wird, weiß man, dass sie zu einhundert Prozent hinter einem steht. Das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl und eine Ehre.“ Mit der Binde am Arm – übrigens entschied er sich dafür, den Schriftzug „Westring 501“ auf dem Stück Stoff zu tragen – und mit einem langfristigen Kontrakt in der Tasche wird Hauke Wahl die junge Elf nun durch die Saison navigieren müssen, oder vielmehr dürfen. Wie wird er es angehen? „Ich habe schon viele Kapitäne gehabt, von jedem werde ich etwas mit ins Amt nehmen“, sagt er. „In erster Linie ist es wichtig, die Jungs zu führen.“ Mit seiner Autorität, für die es erst gar keiner Sprüche in TV-Mikros bedarf.