Holstein Kiel: Holstein-Stadion nur auf Platz 46 der beliebtesten Stadien in Deutschland

Deutschlands beliebtester Fußballtempel steht in Dortmund, gefolgt von Berlin und München. Wen wundert’s. Die gelbe Wand, die hippe Hauptstadt, der Rekordmeister – das will sich keiner entgehen lassen. Das Verbraucherportal „testberichte.de“ hat 240000 Rezensionen zu 55 deutschen Stadien ausgewertet und eben jenes Ranking erstellt, das das Westfalenstadion, die Alte Försterei und die Allianz-Arena als Sieger ausweist.

Wo es Gewinner gibt, sind aber immer auch Verlierer zu finden – zum Beispiel die Flyeralarm Arena in Würzburg, die von ganz unten grüßt. Und das Holstein-Stadion? Gehört vermeintlich auch zu den Verlierern – Platz 46. Liegt es am schroffen Charme einer Arena im Werden? Am Wetter? An der weiten Anreise für Gästefans? Alles möglich. Aber auch alles halb so wild. Denn mit einem Punkteschnitt von 4,1 ist es bis zum Gesamtdurchschnitt von 4,34 nicht weit. Jetzt heißt es klettern, Störche!