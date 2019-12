Holstein Kiel II gegen den SC Weiche Flensburg 08 fällt aus

Am Sonntag herrscht für die Jungstörche Flugverbot. Das für 14 Uhr angesetzte Nachholspiel der Regionalliga Nord zwischen Holstein Kiel II und dem SC Weiche Flensburg 08 musste wegen widriger Platzverhältnisse im Citti Fussball Park abgesagt werden. Somit gehen die Kieler als Tabellensiebter in die Winterpause. Weiter geht es am 22. Februar 2020 mit dem Landesderby beim VfB Lübeck auf der Lohmühle.