Holstein Kiel II mit Nullnummer bei Atlas Delmenhorst

Der strahlend blaue Himmel am Delmenhorster Düsternort verscheuchte schon vor dem Anpfiff die letzten Gedanken an den Winterschlaf. Die richtige Zeit, um aktiv in den Frühling zu starten. Beide Teams legten folglich den Vorwärtsgang ein. Bei der KSV änderte Coach Sebastian Gunkel seine Startelf im Vergleich zum 2:1-Auswärtssieg bei Hannover 96 II auf zwei Positionen: Mit Manuel Schwenk und Kapitän Tim Siedschlag kehrten zwei Routiniers für die Youngster Jannic Ehlers (war unter der Woche bei der U19-Nationalmannschaft) und Lucas Wolf (im Zweitligakader ebenso wie Dominique Ndure und Nico Carrera) in die Startelf zurück. Anzeige

Kiels Eric Gueye (re.) flankt, Delmenhorsts Flodyn Baloki grätscht dazwischen. © Patrick Nawe

Auf Seiten der Delmenhorster gab mit Dominik Schmidt ein Ex-Storch (2015-2020), der im Winter vom MSV Duisburg kam, den Abwehrchef. Die Niedersachsen, die die beste Saison ihrer Vereinshistorie spielen, verbuchten durch den quirligen Mattia Trianni gleich ein Doppelchance (10./11.). Doch KSV-Keeper Timon Weiner wehrte spektakulär ab. Im Gegenzug scheiterte Holsteins Kasra Ghawilu freistehend an Atlas-Torwart Rico Sygo (12.). Mit zunehmender Spieldauer übernahmen die Kieler die Spielkontrolle, mussten aber immer wieder das schnelle Umschaltspiel der Gastgeber fürchten.

Gibt in Delmenhorst den Ton an: Ex-Storch: Dominik Schmidt. © Patrick Nawe

Während Ghawilu das Delmenhorster Tor zwei Mal aus der Distanz knapp verfehlte (25./28.), unterzogen die Riebau-Schützlinge KSV-Keeper Weiner bei Chancen von Oliver Rauh (31.) , Trianni (38.) und Marek Janssen (41.) einer gesteigerten Qualitätsprobe. „Uns fehlte es in der ersten Halbzeit etwas an Struktur“, bekannte Gunkel. Rauf, runter, rauf – der Frühling inspirierte die Kicker zu höchstem Regionalligatempo, allein an Präzision ließen es beide Teams in den ersten 45 Minuten vermissen.

Drei König-Großchancen nach der Halbzeit – Trianni trifft den Pfosten

Das Delmenhorster Chancenplus der ersten Halbzeit egalisierten die Jungstörche nach der Pause. Torjäger Phillip König setzte einen Schuss von der Strafraumgrenze knapp neben das Atlas-Tor (53.). Die Schlagzahl blieb hoch. Binnen Sekunden traf erst SVA-Angreifer Mattia Trianni aus zwei Metern nur den Pfosten, ehe Delmenhorsts Torwart Sygo mit einem Blitzreflex einen König-Schuss parierte (56.). Und König forderte Sygo ein zweites Mal, als er aus Drehung abzog und der SVA-Keeper den Ball mit den Fingerspitzen um den Pfosten lenkte (74.).

In der Schlussphase wurde es hektisch. Er löste Kiels Paul Witt und Delmenhorsts Nico Matern eine Rudelbildung aus (75.). Drei Minuten später hatte Kiels Moritz Frahm Glück, dass Schiedsrichter Florian Böhm sein Nachtreten gegen Marek Janssen nur mit einer gelben Karte ahndete. Und auch bei einem Schubser von Holsteins Eric Gueye gegen Nick Köster ließ es Böhm mit einer gelben Karton (80.) für beide Akteure bewenden. „So etwas passiert, wenn der Gegner eklig ist und wir nicht den klaren Kopf bewahren. Das ist Fußball“, sagte Holsteins Niko Koulis. Am Ende konnten beide Teams mit dem Remis leben. „Heute hat ein bisschen etwas gefehlt, um zu gewinnen. Timon Weiner hält überragend“, lobte Gunkel, während Ex-Storch Dominik Schmidt bekannte: „Man hat gesehen, dass beide Teams zurecht in der Aufstiegsrunde stehen.“