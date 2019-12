Liveticker: Holstein Kiel II gegen den VfB Lübeck

Unvergessen: Der 17. November 2018, als die Jungstörche vor 2758 Zuschauern mit einem 2:1-Derbysieg dem Lübecker Aufstiegstraum zum 100-jährigen Vereinsjubiläum einen herben Dämpfer verpassten.Derbygeschichte. Am Sonntag soll das nächste Kieler Erfolgskapitel geschrieben werden. Die Lübecker stiegen nicht auf, sind noch immer Regionalligist. Diese Saison muss die Flucht Richtung Dritte Liga gelingen, schließlich steigt der Nordmeister am Saisonende direkt auf. Doch die Vollprofis aus der Marzipanstadt hinken erneut dem Ligaprimus VfL Wolfsburg II hinterher. Zehn Punkte liegt die Landerl-Elf bei drei weniger absolvierten Spielen hinter den Niedersachsen. Jede Niederlage könnte das fragile VfB-Gebilde per sofort zum Einsturz bringen.

Soranno: „Alles, was auf den Nebenschauplätzen passiert, darf uns nicht ablenken."