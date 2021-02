Holstein Kiel im DFB-Pokal: Alexander Mühling wünscht sich Mönchengladbach

Wer mit dem Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel sympathisiert, hat am heutigen Sonntag und vor allem morgen Abend wieder ausgiebig Gelegenheit, sich die Daumen wund zu drücken. Heute ab 18.30 Uhr (ARD-Sportschau) lost Weltumsegler Boris Herrmann das Viertelfinale im DFB-Pokal aus. Mittendrin im Topf der letzten acht Mannschaften: die Kieler Störche! Warum sich Mittelfeld-Motor Alexander Mühling Borussia Mönchengladbach als Gegner wünscht, das verrät der 28-Jährige im Video-Interview mit dem KN-Sportbuzzer. Morgen (20.30 Uhr) stehen die auswärts mit nur fünf Gegentreffern ungeschlagenen Holstein-Profis bei Fortuna Düsseldorf auf dem Prüfstand. Gelingt der sechste Saison-Dreier in der Fremde, rücken die Störche bis auf zwei Punkte an Liga-Primus HSV heran und distanzieren mit der Fortuna zugleich einen Mitkonkurrenten um vorderste Platzierungen auf sieben Zähler Rückstand.

Anzeige