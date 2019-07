Holstein Kiel in Noten: Die Einzelkritik gegen den SV Sandhausen

Dominik Reimann. Note 2. Ohne Chance beim Gegentor. Verhinderte in der 31. Minute gegen Paurevic ein weitere Gegentor. Sicher bei Flanken und Ecken. ©

Holstein Kiel in Noten gegen den SV Sandhausen

Zweitligist Holstein Kiel kam am Sonnabendnachmittag im Holstein-Stadion vor 10103 Zuschauern gegen den SV Sandhausen im ersten Spiel der Saison 2019/20 nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Das Tor für die Gäste erzielte Kevin Behrens bereits in der 4. Spielminute. Emmanuel Iyoha glich in der 52. Minute mit einer tollen Direktabnahme aus.