Holstein Kiel: Janni Serra im vorläufigen EM-Kader der deutschen U21

Tolle Auszeichnung für Mittelstürmer Janni Serra vom Zweitligisten Holstein Kiel. Der 21-Jährige ist von Bundestrainer Stefan Kuntz in den vorläufigen EM-Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft berufen worden. Serra, der bereits elf Einsätze in der U21 vorweisen kann, hat für die Kieler Störche in 30 Zweitligaspielen in der abgelaufenen Saison zehn Treffer erzielen können.

Die Europameisterschaft wird vom 16. bis 30. Juni 2019 erstmals in Italien und San Marino ausgetragen. Die Deutschen treffen in der Gruppe B auf die Teams von Dänemark, Serbien und Österreich. Das erste Spiel bestreitet die Kuntz-Elf am 17. Juni um 21 Uhr in Udine gegen Dänemark.