Holstein Kiel: Janni Serra setzt alles auf Angriff

Er ist einer dieser Fußballer, an dem sich die Geister scheiden. Und so richtig zu fassen ist er noch immer nicht. Ist Janni Serra ein technisch mittelmäßiger Angreifer mit überschaubarem Potenzial? Oder doch das große deutsche Sturm-Juwel, als das er zeitweise galt – und einigen noch immer gilt? Seine zweite Saison bei Holstein Kiel wird in jedem Fall eine richtungsweisende. Und Serra ist bereit für neue Höhenflüge. Dabei hatte er Anfang Juni erst einen krachenden Absturz erlebt.

Janni Serra über die Streichung aus U21-Kader „Im ersten Moment war das sehr, sehr hart für mich“, sagt Serra, mit dem Abstand von einigen Wochen, zu seiner Ausbootung aus dem endgültigen Kader für U21-Nationalmannschaft. Unmittelbar vor dem Start in die EM in Italien und San Marino hatte DFB-Trainer Stefan Kuntz sein Urteil gefällt. Auf der finalen Streichliste: Cedric Teuchert, Jordan Torunarigha, Lukas Klünter – und eben Janni Serra. „Ich war schon extrem enttäuscht“, sagt er, „ich war in den vergangenen zwei Jahren jedes Mal dabei, bis auf einmal, als ich erkrankt war.“ Der Frust des 21-Jährigen ist zu spüren, er ist immer noch da. Aber der Groll ist verflogen. „Es gehört dazu, so eine Entscheidung zu akzeptieren und wieder nach vorne zu schauen“, sagt Serra, der im Übrigen als 98er-Jahrgang auch noch die U21-Europameisterschaft 2021 spielen dürfte. „Das wird dann auch irgendwann das Ziel sein“, sagt er, „nun ist aber erstmal das Hier und Jetzt entscheidend.“

Neue Konkurrenzsituation bei Holstein Kiel Hier, jetzt, entscheidend – der 1,93 Meter große Angreifer weiß, was auf dem Spiel steht. „Es gibt jetzt Spieler, die mich verdrängen wollen“, sagt er über die neue Konkurrenzsituation bei der KSV. Emmanuel Iyoha, Daniel Hanslik, David Atanga – an Neuzugängen, die die Serra-Rolle spielen können, mangelt es nicht. Aber der gebürtige Hannoveraner ist kämpferisch: „Ich will auf jeden Fall spielen, mir meinen Stammplatz sichern. Ich möchte eine Führungsrolle übernehmen – und ich denke, das kann ich auch.“

„Die Meinung der Leute, die mich pauschal abstempeln, interessiert mich da relativ wenig.“ Es wäre der nächste Schritt für Janni Serra. Im vergangenen Jahr gekommen, sich an der Förde zum Stammspieler aufgeschwungen, zehn Zweitliga-Tore erzielt – und jetzt die Verteidigung seines Hoheitsgebiets in der Sturmspitze? Dabei gibt es nicht wenige Beobachter, die an den Qualitäten des früheren Dortmunders zweifeln. Zugegeben: Mit der ganz feinen Klinge spielt er nicht. Und er hat in der Vorsaison viele klare Chancen ungenutzt gelassen. Nicht selten war Serra deshalb Gegenstand von Kritik. Manches Mal ging die aber deutlich zu weit – auch ihm selbst. „Die Leute wussten ja gar nicht, was meine Aufgaben auf dem Platz waren, welche Abläufe ich hatte“, sagt er. Und stellt klar: „Die Meinung der Leute, die mich pauschal abstempeln, interessiert mich da relativ wenig.“

Gute Quote: Acht Tore und vier Vorlagen Janni Serra geht seinen Weg, will sich freimachen von Störgeräuschen. Trotzdem: Dass es noch besser geht, ahnt er selbst. „Ich weiß auch, dass mehr drin gewesen wäre. Aber: Ich bin in diesem Jahr 21 geworden. Dafür habe ich schon eine gute Saison gespielt, finde ich“ sagt er. In der Tat hat Serra in seinen besten Phasen das Spiel der Störche mitgeprägt, als unermüdlicher Arbeiter, als Ballschlepper, als Wandspieler. Und als Vollstrecker. Zum Ende des Jahres 2018 stand er bei acht Toren und vier Vorlagen. Eine starke Quote.

Auftakt gegen SV Sandhausen So stark, dass andere Vereine auf ihn aufmerksam wurden. Angebliche Offerten aus der Bundesliga machten die Runde. Aber, so Serra: ohne jede Grundlage. „Ich habe mit niemandem telefoniert, mich mit niemandem zusammengesetzt“, bringt er Licht ins Dunkel. „Vieles ist auch einfach Blödsinn gewesen. Zum Beispiel ist irgendwann der Name Hannover 96 gefallen – einfach, weil ich aus der Gegend komme.“ Die Spekulationen sind mittlerweile abgeebbt. Dafür rollt die neue Saison wie eine Flutwelle heran. Acht Tage noch, dann wird das Holstein-Stadion wieder beben. Auftakt gegen den SV Sandhausen. „Es gilt für uns alle, gut in die Saison zu starten“, sagt Serra. „Unser Auftaktprogramm ist nominell nicht das schwierigste. Allerdings werden die anderen Mannschaften genauso denken. Es wird extrem schwer am Anfang. Wir müssen schnell unseren Rhythmus finden, vielleicht auch mal einen ‚ekligen‘ Dreier holen.“

„Ich möchte auf jeden Fall noch mehr Tore schießen“ Dabei könnten Serras Tore, egal ob hübsch oder eklig, helfen. „Ich möchte auf jeden Fall noch mehr Tore schießen“, sagt er, der noch ein weiteres Ziel hat: etwas vom Gefühl der Spielzeit 2018/19 mit in die neue zu nehmen. „Wir sollten nicht vom Aufstieg träumen. Ich würde mir aber sehr wünschen, dass die Saison wieder so läuft wie die letzte, als wir mit Fußball die Menschen in Kiel begeistern konnten, als wir uns neben dem Handball in der Stadt etablieren konnten“, sagt Serra. Er selbst wird kämpfen müssen, um seinen Teil dazu beizutragen. An Kampfeswillen mangelt es Janni Serra jedenfalls nicht.

