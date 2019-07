Holstein Kiel: Janni Serra und Emmanuel Iyoha wieder am Ball

Tag fünf im österreichischen Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf begann mit einer frohen Kunde. Die beiden Offensivspieler Emmanuel Iyoha und Janni Serra konnten die komplette, zweistündige Trainingseinheit auf der Sportanlage des SC Bad Tatzmannsdorf absolvieren. Janni Serra plagten zuletzt muskuläre Probleme und Emmanuel Iyoha laborierte an einer Zehenverletzung, die er sich am Montag bei einem Zweikampf zugezogen hatte.