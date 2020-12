Holstein Kiel: Jannik Dehm nähert sich mehr und mehr seiner Bestform

Fast ein Jahr lang eilte Jannik Dehm der Ruf eines Pechvogels in Reihen des Zweitliga-Tabellenführers Holstein Kiel voraus. Am 21. Juli 2019 ein Schienbeinbruch, dann das Comeback am 24. Mai dieses Jahres mit seinem ersten Liga-Tor im KSV-Trikot beim 3:2-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart, ehe Anfang August ein Mittelhandbruch den 24-Jährigen erneut für Wochen außer Gefecht setzte. Doch beim Startschuss in die neue Saison am 20. September war der Rechtsverteidiger schon wieder einsatzbereit, fehlte auch danach in keinem der bislang 13 Spiele.

