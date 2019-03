Kiel wahrt dank Benes-Gala seine Aufstiegschancen - Union patzt in Heidenheim

Holstein Kiel wahrt in der 2. Bundesliga seine Aufstiegschancen. Die Schleswig-Holsteiner bezwangen Erzgebirge Aue am Freitag hochverdient mit 5:1 (2:1) und behalten damit zumindest den Relegationsplatz im Blick. Denn im Parallelspiel tat sich der zuletzt sehr formstarke Tabellendritte Union Berlin beim direkten Konkurrenten 1. FC Heidenheim schwer und verlor trotz zwischenzeitlicher Führung mit 1:2 (1:0).

Ex-Gladbacher Benes überragt bei Holstein Kiel

Die Kieler hatten vor heimischer Kulisse kaum Probleme mit Aue. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter lag angeführt vom überragenden Laszlo Benes bereits nach neun Minuten mit 2:0 in Front. Nach einem Freistoß des Ex-Gladbachers erzielte Honsak (6.) per Kopf das 1:0, der Ungar selbst legte wenige Minuten den zweiten Treffer nach. Diesmal hatte Honsak die Vorarbeit geleistet. Aue war sofort kalt erwischt. Erst nach und nach fanden die Sachsen ins Spiel, kamen durch Hochscheidt (26.) unverhofft zum Anschluss und hätten durch Kusic (29.) sogar ausgleichen können.

Die Partie wurde nun ausgeglichener, auch wenn Kiel bei starken Windböen kaum direkte Auer Möglichkeiten zuließ. Im zweiten Durchgang fiel dann schnell die Entscheidung: Wieder war es Benes, der mit einem unwiderstehlichen Linksschuss in der 54. Minute das 3:1 machte und Kiel in Richtung drei Punkte schoss. Die Fördekicker agierten mit dem klaren Vorsprung im Rücken selbstbewusst und erhöhten durch Okugawa (76.) und Seydel (84.) noch auf 5:1

Schnatterer schlenzt das Heidenheim-Siegtor rein

Im Parallelspiel leistete sich Union Berlin einen Patzer. Der Tabellendritte unterlag in Heidenheim mit 1:2 und muss den 1. FC Köln und den Hamburger SV im Kampf um die direkten Aufstiegsplätze möglicherweise ziehen lassen. Dabei hatte Union in der 23. Minute vorgelegt, nachdem Heidenheims Torwart Müller einen Fernschuss von Gogia nur prallen lassen konnte und Zulj die Führung markierte. Zuvor hatte FCH-Trainer Schmidt nach einer Gelben Karte für Sechser Griesbeck schon in der zwölften Minute gewechselt.