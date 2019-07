Holstein Kiel: Mannschaftstraining ohne Janni Serra

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel bereitet sich seit Dienstagmorgen auf das Auswärtsspiel am Sonntag (15.30 Uhr) beim SV Darmstadt 98 vor. Nicht beim Mannschaftstraining dabei ist Angreifer Janni Serra. Der 21-Jährige, der am vergangenen Sonnabend im Heimspiel gegen den SV Sandhausen (1:1) nach einem Zweikampf auf die Schulter fiel, zog sich eine Verletzung zu. Am gestrigen Dienstag trainierte Serra gar nicht, jedoch am Mittwochmorgen drehte der U21-Nationalstürmer im Citti-Fußball-Park einsam seine Runden. Ob es für einen Einsatz gegen Darmstadt reicht, steht noch nicht fest.