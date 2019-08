Holstein Kiel muss im DFB-Pokal zum SC Verl

Am Sonntagabend wurde um 18 Uhr die zweite Runde im DFB-Pokal in der ARD-Sportschau im Deutschen Fußabllmuseum gezogen. Zweitligist Holstein Kiel muss zum Regionalligsten SC Verl. Die Begegnungen der 2. DFB-Pokalrunde werden am 29. und 30. Oktober ausgetragen.