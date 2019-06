Holstein Kiel: Neuzugang Daniel Hanslik hat nie ein NLZ von innen gesehen

„Fuß, Fuß, Kopf – Kopf, Fuß, Fuß!“ – am Mittwochmorgen, Tag vier im Trainingslager von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel, herrscht einigermaßen Verwirrung. Die scheinbar simple Ansage von Co-Trainer Fabian Boll verfängt nicht bei jedem. Paarweise sollen sich die Profis den Ball hoch zuspielen. Und zwar in der vorgegebenen Abfolge. Ist es die Hitze, die den einen oder anderen Storch durcheinanderbringt? Ein bisschen Slapstick, viele Lacher. Doch bei einigen läuft es. Unter anderem bei Daniel Hanslik, der mit Emmanuel Iyoha ein Duo bildet. Flexibel im Kopf und in den Beinen, anpassungsfähig – Eigenschaften, die Neuzugang Hanslik auszeichnen. Den etwas anderen Profi von Holstein Kiel.

Denn die noch junge Karriere des 22-Jährigen, vom VfL Wolfsburg II zu den Störchen gestoßen, folgt so gar nicht den gängigen Wegen. Den Pfaden, die die meisten seiner Alterskollegen, die es in den Fußball geschafft haben, wie selbstverständlich beschritten haben. Jung, talentiert, entdeckt – und dann durch den Durchlauferhitzer Nachwuchsleistungszentrum in die große Fußballwelt ausgespuckt? Solche Karrieremodelle kennt Daniel Hanslik nur aus Erzählungen.