Holstein Kiel: Noch viel Luft nach oben

Nach wie vor herrscht Ärger darüber, das Spiel trotz vieler guter Chancen nicht komplett umgebogen zu haben. „Wir waren in der zweiten Halbzeit nach komischen fünf Minuten voll da, hatten das Momentum auf unserer Seite und hätten es mit dreimal Pfosten und weiteren Chancen verdient gehabt zu gewinnen“, meinte KSV-Linksverteidiger Johannes van den Bergh, der mit einer seiner zahlreichen guten Flanken den Ausgleichstreffer vorbereitet hatte. In der Mitte vollstreckte Emmanuel Iyoha. Der Neuzugang war mit dem ersten Pflichtspiel grundlegend zufrieden, sah die mit drei Neuen in der Startelf angetretenen Störche auf einem guten Weg. „Das Zusammenspiel hat insgesamt gut funktioniert, auch die Laufwege stimmten meist“, erklärte Iyoha zu den wie im vergangenen Jahr auf Hochtouren laufenden Positionswechseln. „Das war wichtig, um Sandhausen immer wieder vor neue Aufgaben zu stellen.“

Sowohl in der Defensive – vor allem beim frühen Gegentor – als auch im Umschalt- und Positionsspiel nach vorne aber merkte man den Kielern an, dass die Eingespieltheit noch fehlt. Verständlich: „Es gibt viele Neuzugänge, manchmal fehlen noch die Feinabstimmung und das blinde Verständnis“, meinte Iyoha. „Aber das ist immer ein Prozess. Es ist noch viel Luft nach oben – wir haben eine fußballerisch gute Truppe, die Jungs haben Bock.“ In diese Kerbe schlug auch Holsteins Trainer André Schubert, der in der Halbzeitpause eine leichte Systemveränderung vorgenommen und seine Störche damit auf den richtigen Weg gebracht hatte. „Kontervermeidung, Rückräume sichern, Bälle schneller zurückgewinnen – das waren die wesentlichen Punkte, die wir in der zweiten Halbzeit besser machen mussten als vorher“, erklärte Schubert, der anschließend mit dem Auftreten seines Teams zufrieden war und gleichermaßen positiv wie geduldig in die Zukunft blickte. „Wir hatten tollen Ballbesitz und uns tolle Chancen erarbeitet. Eine Torquote aufzubauen, braucht Zeit. Die Spieler werden in den kommenden Spielen Ruhe und Routine gewinnen.“

Gleiches gilt sicher auch für den bosnischen Rechtsverteidiger Darko Todorovic, der defensiv einen suboptimalen Auftakt erwischte. Die Entscheidung für den jüngsten Neuzugang als Ersatz für den Langzeitverletzten Jannik Dehm (Schienbeinbruch) hatte Schubert vor allem wegen dessen offensiver Fähigkeiten getroffen. „Es gab mehrere Optionen, Aleksandar Ignjovski und Phil Neumann zum Beispiel“, erklärte der Coach. „Aber ,Iggi’ hat lange nicht mit einer Mannschaft trainiert, ich habe ihm 90 Minuten daher nicht zugetraut. Und ein Einsatz von Phil hätte das gesamte Spiel verändert: Er ist defensiver, spielt mittiger, so hätte etwa Lee im Mittelfeld mehr die Außen besetzen müssen – und der hat seine Stärken klar in der Mitte.“ Eine schlüssige Argumentation, die zu Todorovics Einsatz mit kalkuliertem Risiko führte. Durch die Hereinnahme von Ignjovski an Stelle von Finn Porath nach der Pause verbesserte Schubert zudem die defensive Absicherung. „Finn hat seinen Job ordentlich gemacht, aber ,Iggi’ sichert ein Stück konzentrierter ab“, so Schubert.

Das Mittel zur Wahl ist unter dem neuen Chef Balance statt fohlenhafter Attitüde, schlicht immer ein Tor mehr als der Gegner zu schießen. „Wir müssen den Mittelweg finden zwischen tollem Offensivfußball und defensiver Absicherung“, umreißt Schubert den Kieler Arbeitsauftrag. Und der soll schon bei der kommenden Aufgabe in Darmstadt Früchte tragen. „Wir können mit unserer Spielanlage insgesamt zufrieden sein, jetzt müssen wir in Darmstadt auch ergebnistechnisch nachlegen“, erklärte Routinier Dominik Schmidt. Toschütze Iyoha ergänzte: „Auch wenn es für den Auftakt okay war: Wir müssen unsere Leistung als Grundlage nehmen und weiter verbessern, die Abläufe im Training optimieren.“ Dabei wird auch Janni Serra voll eingebunden sein: Der Stürmer sorgte am Sonnabend für eine kleine Schrecksekunde, als er nach einem Foul unglücklich auf die linke Schulter fiel und sofort medizinische Hilfe anforderte. Schubert gab jedoch trotz der Minuten später folgenden Auswechslung des 21-Jährigen Entwarnung: „Das hatte nichts mit der Schulter zu tun, die tat zwar etwas weh, war aber in Ordnung. Janni bekam erste Krämpfe, daher habe ich ihn heruntergenommen.“

