Nach Entlassung von André Schubert: U23-Coach Ole Werner Interimstrainer bei Holstein Kiel

Ole Werner wird Interimstrainer bei Zweitligist Holstein Kiel. Wie der Klub am Montag mitteilte, folgt der bisherige U23-Coach auf den am Vortag freigestellten André Schubert. Der 31 Jahre alte Werner ist seit 2014 Trainer der Kieler Reserve, die er 2018 in die Regionalliga Nord führte. "Ole Werner hat sich in unserem Verein stetig weiterentwickeln können", sagte Holsteins Sportchef Fabian Wohlgemuth.