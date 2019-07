Holstein Kiel: Profiklubs gründen eigene Fußball-Liga für U13-Teams

Idee nach Vorbildern aus Nordrhein-Westfalen: Die Nordklubs Holstein Kiel, FC St. Pauli, Hamburger SV, VfL Wolfsburg, Werder Bremen, Hannover 96, VfL Osnabrück und Eintracht Braunschweig gründen eigene Liga für U13-Teams. Ausgetragen wird der sogenannte "Nordcup" im Zeitraum von August 2019 bis Mai 2020 an insgesamt neun Spieltagen, so dass einige der Vereine weiterhin am normalen Spielbetrieb ihres Landesverbands teilnehmen können.