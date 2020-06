Holstein Kiel: Profis liefern Statement für Dominik Schmidt

Wir erinnern uns: Tränen flossen im Sturzbach, als Holstein Kiels Fußball-Gott Patrick Herrmann am 3. Februar 2019 nach siebeneinhalb Jahren in Diensten der Störche vor 8235 Zuschauern offiziell verabschiedet wurde. Am vergangenen Zweitliga-Sonntag waren die Ränge im Holstein-Stadion Corona-bedingt leer, es war unvergleichlich leiser als im Winter des Vorjahres. Doch die Szenen rund um den letzten Auftritt von Defensiv-Routinier Dominik Schmidt verwandelten den Ort der Stille in einen Hot-Spot der Emotionen.

Nach dem Schlusspfiff warfen die Störche-Kicker ihren „Dome“ wie einen Heroen im Kollektiv in die Luft. Fast hätte der gegen seinen eigenen Körper und den seiner Gegner stets beinharte Verteidiger in seinen letzten 20 Minuten für die KSV sogar noch ein Tor erzielt – Schiedsrichter Sven Jablonski indes kannte keine Gnade und entschied zurecht auf Abseits. Es wäre Schmidts sechster Treffer in einem seiner insgesamt 154. Pflichtspiele für die Kieler seit Dienstantritt am 1. Juli 2015 gewesen.

Die KSV Holstein indes plant ohne seinen Routinier, bastelt für die Zukunft an einem neuen Personal-Puzzle. Auch Schmidt, bis zu seiner „Wachablösung“ am 3. November 2019 über Jahre Dauerbrenner in der Kieler Defensivzentrale, bleibt nicht von der knallharten Realität im Profifußball verschont. Dessen ist sich der seit 14 Jahren in dieser Branche sein Geld verdienende Berufskicker bewusst. Doch die aus seiner Sicht mangelnde Wertschätzung seitens der Verantwortlichen ihm gegenüber hatte er am 24. April via Sportbuzzer kritisiert. Er selbst war in die Offensive gegangen, hatte die Nicht-Vertragsverlängerung öffentlich gemacht. „Ich bin enttäuscht und zugleich überrascht über die Entscheidung des Vereins. Wie man mit mir hier in den vergangenen Wochen umgegangen ist, das ist definitiv nicht in Ordnung. So bald die sportlichen Ziele, wie zum Beispiel der Klassenerhalt, erreicht sind, werde ich mich präziser zu den Vorgängen äußern. Mehr möchte ich zum jetzigen Zeitpunkt zu diesem Thema nicht sagen“, so Schmidt vor knapp zehn Wochen an dieser Stelle. Dominik Schmidt steht ab Mittwoch nicht mehr auf der Gehaltsliste der Störche. Beginnt dann die Zeit der späten Abrechnung?