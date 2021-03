Holstein Kiel in Quarantäne: Spiel gegen Hannover 96 ist fraglich

„Zum jetzigen Zeitpunkt ist oberste Priorität, ein weiteres Ausbreiten der Infektionen zu verhindern“, wird Teamarzt Henningsen in der Mitteilung seines Klubs zitiert. Heißt: Unsicher ist auch, ob das Spiel gegen Hannover 96 stattfinden kann. Die Roten spielen eigentlich am nächsten Freitag (18.30 Uhr) in Kiel.

DFL hat bereits Spiele verlegt

Eine Tendenz gibt es aber schon: Die Handballer vom THW Kiel hatten sich nach einem Corona-Fall Anfang Februar für 14 Tage in behördlich angeordnete Quarantäne begeben müssen. Das Gesundheitsamt begründete das mit der Verständigung auf ein höheres Schutzniveau wegen der ansteckenderen Virusvarianten. Die Partie gegen 96 ist nach derzeitigem Stand also höchst fraglich.

Quarantäne-Maßnahmen für komplette Mannschaften kamen in dieser Saison nur in der zweiten und dritten Liga bereits häufiger vor. Aktuell befinden sich auch alle Spieler des Kieler Liga-Rivalen Jahn Regensburg nach mehreren positiven Coronatests in der Isolation. Das DFB-Pokal-Spiel gegen Werder Bremen sowie die beiden Zweitliga-Spiele gegen den VfL Osnabrück und SpVgg Greuther Fürth mussten deshalb verlegt werden. Einen Nachholtermin für das Spiel der „Störche“ in Heidenheim will die DFL „zeitnah bekanntgegeben“. Ob möglicherweise auch das Spiel gegen 96 verlegt werden muss, ist unklar.

„Erst einmal sind wir froh, dass es den entsprechenden Personen aktuell gut geht“, sagte Geschäftsführer Uwe Stöver. „Wir haben vollstes Vertrauen in die Entscheidungen der Behörden und tragen diese wie schon in den vergangenen Monaten selbstverständlich vollumfänglich mit.“