Holstein Kiel: Rollentausch im Trainingslager der KSV

Auf Mertesackers eisigen Spuren

Alles beginnt mit Hauke Wahls lockeren Sprüchen. „Na Urlauber!“ Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf. Wir, die KN-Reporter vor Ort, sitzen meistens in der Sonne, so sie denn scheint, beobachten die Einheiten der Störche. Das ist angenehm, klar. Nur: Wir würden hier auch bei Sturm und Regen sitzen. Und das bringt nicht immer Spaß. Nun denn, Herr Wahl, machen wir einen Deal: Sie übernehmen die Kolumne, sind für einen Tag KN-Reporter. Und ich: tauche für einen Moment ab in Ihre Arbeitswelt. Im Wortsinne. Ein eiskalter Jobtausch.

Gestern Vormittag. Die Profis des Fußball-Zweitligisten schwitzen auf dem Platz – Schritt für Schritt, Aktion für Aktion dem trainingsfreien Nachmittag entgegen. Der Donnerstag hatte die Truppe an ihre Grenzen gebracht. Eine eisenharte Zweieinhalb-Stunden-Einheit am Morgen, und nochmal ein kräftezehrendes Programm am späten Nachmittag. Sie taumeln. Aber sie fallen nicht. Höchstens in die Eistonne. Denn die ist hier im Burgenland Pflicht.

Drei grüne Kunststoffbehälter laden ein zur Regeneration auf Mertesacker-Art. Zur Erinnerung: Per Mertesacker hatte nach dem glücklichen deutschen Achtelfinalsieg gegen Algerien bei der WM 2014 auf eine Frage von ZDF-Reporter Boris Büchler reichlich angenervt geantwortet: „Ich lege mich jetzt drei Tage in die Eistonne, und dann werden wir das Spiel in Ruhe analysieren.“

Also, ganz im Ernst: Drei Tage würde ich das nicht aushalten. Das merke ich recht schmerzvoll, als ich meinen Teil des Rollentauschs einlöse. Denn: Ich steige ab in die Eistonne, unter den amüsierten Blicken von Hauke Wahl und einigen seiner Kollegen. Mit den Füßen gleite ich ins Wasser, das von kiloweise Eiswürfeln schon ganz gut runtergekühlt ist. Okay, es geht noch, denke ich. Auch die Waden machen das frostige Spiel noch mit. Ich ahne aber: Spätestens, wenn meine Oberschenkel unter der Wasseroberfläche verschwinden, wird es ungemütlich. Also: Zack! Mit einem Mal lasse ich mich in die Suppe fallen. Die Wellen schwappen über den Rand wie einst bei Archimedes. Heureka!