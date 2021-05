Doppelte Kiel-Rückkehr gegen Regensburg: Holstein hat Aufstiegsrelegation sicher

Holstein Kiel hat die Aufstiegsrelegation vorzeitig perfekt gemacht. Durch den 3:2-Sieg gegen Jahn Regensburg im Nachholspiel des 28. Spieltags können die Kieler in den noch ausstehenden beiden Spielen nicht mehr von einem der ersten drei Plätze verdrängt werden. Doch das Team von Trainer Ole Werner macht es am Donnerstag gegen den Tabellen-14. lange Zeit spannend, kämpft sich nach einem zweimaligen Rückstand zurück und dreht die Partie sogar.

Der Gast geht in Kiel in Führung - nachdem der Video-Schiedsrichter eingreift. Was war passiert? Kiel Fabian Reese blockt eine Flanke mit dem Arm ins Aus, Schiedsrichter Lasse Koslowski entscheidet zuerst auf Eckball, bekommt dann aber einen Hinweis, sich die Szene anzusehen. Nach Sichtung entscheidet er auf Elfmeter, Andreas Albers lässt sich die Chance nicht entgehen (16.)